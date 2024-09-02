"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила водитель легкового автомобиля. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня! Читать новость
Что за глупости? У нас их разве что с лотка в разнос не продают. Не про водительское удостоверение но все же. Встречаю знакомого, бла-бла-бла, про работу поговорили. Он мне "...хочешь электромонтажником устроится?" Я говорю что как бы из электромонтажа знаю только как вилку в розетку совать. Он мне "...та, пойдешь купишь "корочку" да и все". Как говорит саба, занавес!
Но в защиту могу сказать, что поимев "удовольствие" поездить на более или менее современном автомобиле подтвердил свои предположения о том что нынешний автопром очень сильно расхолаживает водителя. Собственно там уже даже вопрос а можно ли его называть водителем. Если на своей старенькой машине я в постоянной концентрации, мало ли что она выкинет эдакое. То в современных "тепло, сухо и мухи не кусают" естественно в таких условиях и концентрация теряется да и вообще навык поведения в критических ситуациях не нарабатывается.
А? Так женщина была за рулём китаёзика? Ну тогда понятно Вот всегда удивляюсь женской логике и мышлению Они другие Мужик бы не стартанул под камаз,а женщине надо успеть проехать Ну тут суд решит у кого больше связей-тот и прав 99% что этим "правым" окажется тётя а по сути,конечно,надо было пропустить камаз.
Так если бы еще стартанула, глядишь и обошлось бы. А то ж поди еще на тупящем автомате ( не о конкретном автомобиле, любая автоматическая кпп тупит относительно механики), так плавно в поворот входила...аж подивился такой смелости.
Возможно. Не силен ни в китайцах ни в отличиях эксплуатации роботизированных кпп от классических "автоматов". Для меня все что имеет задержку между принятием решения мной двигаться и началом движения называется автоматом и представляет собой вселенское зло. Ну и если автомобиль в случае необходимости не способен вырвать из под себя куски асфальта тоже не хорошо.
1. Виноваты оба, если экспертиза не подтвердит, что у Камаза не было технической возможности оттормозиться, или были нарушены временные промежутки сигнализации светофоров встречного направления. 2. Мадам явная самоубийца- выжила, по своей глупости попав в аварию (другого мнения не напрашивается) и качает права.. Лишь бы суд (а он будет) не включил проводное право Саке-Маке. Хотелось бы реального расследования степени виновности
Кто знаком с этим перекрестком подскажите, там стоп линия далеко от светофора? Просто по новым правилам если пересек стоп линию, то уже находишься на перекрестке, ранее перекресток это закругления проезжих частей (вроде верно описал, никак не могу найти в продаже книгу по ПДД со всеми внесенными изменениями). И если Камаз уже был на перекрестке хоть желтый, хоть красный насколько я понимаю уже был, то он должен был проехать. На zakon.kz в статье В Казахстане начали действовать поправки в ПДД: что изменилось пишут Цитата:
Предусматривается, что водитель, проехавший стоп-линию при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка.
Существуют ли в продаже книги по ПДД со всеми изменениями, может кто видел?
КамАЗ выехал на жёлтый что разрешается по правилам если есть степень риска для других участников движения Он просто не затормозил бы уже Баба же предельно ясно видела что КамАЗ летит и не сбавляет скорость надеясь завершить маневр
Что делает горе автоледи? Видит КамАЗ Видит что он не тормозит Ай выеду ка я под многотонный грузовик Будь что будет Он же не прав)))
Повезло что жива осталась Обычно от встречи с КАМАЗа мало выживших
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