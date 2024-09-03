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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:16
Цитата:
Напомните ка, траты на ЭКСПО с вами согласовывали?
Kairat stayer:
Такие вопросы пожизненным самодержцем решаются единолично, верноподданные из числа глубинного народа относятся с пониманием, достаточно разъяснений 😂
Такие вопросы пожизненным самодержцем решаются единолично, верноподданные из числа глубинного народа относятся с пониманием, достаточно разъяснений 😂
Напомните ка, траты на ЭКСПО с вами согласовывали?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:17
Цитата:
Это не я, а Путин с Медведевым. Я просто читать умею и новости понимаю без словаря
saba:
Вот Вы всё про ЯО
Вот Вы всё про ЯО
Это не я, а Путин с Медведевым. Я просто читать умею и новости понимаю без словаря
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:20
Цитата:
А вы как понимаете смысл этой фразы, и почему он так сказал?
saba:
Путин в Кызыле сказал,вернее повторил за Суворовым:" Пуля дура, а штык молодец
Путин в Кызыле сказал,вернее повторил за Суворовым:" Пуля дура, а штык молодец
А вы как понимаете смысл этой фразы, и почему он так сказал?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:33
Цитата:
...что с юмором у вас не того этого. Я, на минуточку, предлагаю провести референдум по вопросу куда всем скопом отправиться в случае апокалипсиса. В ад или в рай.
Ну а че? У нас тоже всякую херню на референдумах спрашивают... про аэс. Я вот представляю, у моих сотрудниц, знающих из атомной энергетики только слово чернобыль, на серьезных щах спрашивать мнение про аэс. а между тем ведь будут спрашивать. Во всяком случае делать вид
maxsaf:
Что-то мне подсказывает,
Что-то мне подсказывает,
...что с юмором у вас не того этого. Я, на минуточку, предлагаю провести референдум по вопросу куда всем скопом отправиться в случае апокалипсиса. В ад или в рай.
Ну а че? У нас тоже всякую херню на референдумах спрашивают... про аэс. Я вот представляю, у моих сотрудниц, знающих из атомной энергетики только слово чернобыль, на серьезных щах спрашивать мнение про аэс. а между тем ведь будут спрашивать. Во всяком случае делать вид
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:57
Цитата:
Уверен, они будут против, именно по этой причине. Поэтому прийдётся ещё и с их голосами "осуществлять коррекцию"
Карачун:
Я вот представляю, у моих сотрудниц, знающих из атомной энергетики только слово чернобыль, на серьезных щах спрашивать мнение про аэс.
Я вот представляю, у моих сотрудниц, знающих из атомной энергетики только слово чернобыль, на серьезных щах спрашивать мнение про аэс.
Уверен, они будут против, именно по этой причине. Поэтому прийдётся ещё и с их голосами "осуществлять коррекцию"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:59
Немного новостей из-за забора...
...
просмотр jpg программа
...
Что любопытно...
Как только они получают приставку "экс-", у них сразу же спадают шоры с глаз и они "вдруг" прозревают и начинают говорить правду.
[Исправлено: Skeptic, 03.09.2024 - 23:15]
...
...
Что любопытно...
Как только они получают приставку "экс-", у них сразу же спадают шоры с глаз и они "вдруг" прозревают и начинают говорить правду.
[Исправлено: Skeptic, 03.09.2024 - 23:15]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:00
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:01
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:01
Цитата:
Посмотрите эфир с ним, открытый урок в Кызыле,он прямо на пальцах разжевал!
maxsaf:
А вы как понимаете смысл этой фразы, и почему он так сказал?
А вы как понимаете смысл этой фразы, и почему он так сказал?
Посмотрите эфир с ним, открытый урок в Кызыле,он прямо на пальцах разжевал!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:02
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:03
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:04
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:05
Кстати Путин договорился с Монголией о строительстве малой АЭС. Будь моя воля, я бы такие в каждой области поставил, чтобы плечо транспортировки было не более 300-400 км, а не так как сейчас из Экибастуза!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:06
...
Для тех, кто в танке:
"Это война между США и Россией.
Это не война между Украиной и Россией.
Это самый основной момент.
Это война, спровоцированная США.
Американцам никогда не объясняли, в чем дело.
Им говорили прямо противоположное."
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:06
...
Тоже ЭКС-...
[Исправлено: Skeptic, 03.09.2024 - 23:16]
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