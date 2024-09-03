Отправлено: - 21:57

Карачун:

Я вот представляю, у моих сотрудниц, знающих из атомной энергетики только слово чернобыль, на серьезных щах спрашивать мнение про аэс.

Цитата:Уверен, они будут против, именно по этой причине. Поэтому прийдётся ещё и с их голосами "осуществлять коррекцию"