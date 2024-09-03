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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 759 из 760«1...757758759760»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:16
#11371
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Цитата:
Kairat stayer:
Такие вопросы пожизненным самодержцем решаются единолично, верноподданные из числа глубинного народа относятся с пониманием, достаточно разъяснений 😂

Напомните ка, траты на ЭКСПО с вами согласовывали? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:17
#11372
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Цитата:
saba:
Вот Вы всё про ЯО

Это не я, а Путин с Медведевым. Я просто читать умею и новости понимаю без словаря :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:20
#11373
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Цитата:
saba:
Путин в Кызыле сказал,вернее повторил за Суворовым:" Пуля дура, а штык молодец

А вы как понимаете смысл этой фразы, и почему он так сказал?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:33
#11374
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Цитата:
maxsaf:
Что-то мне подсказывает,

...что с юмором у вас не того этого. Я, на минуточку, предлагаю провести референдум по вопросу куда всем скопом отправиться в случае апокалипсиса. В ад или в рай.
Ну а че? У нас тоже всякую херню на референдумах спрашивают... про аэс. Я вот представляю, у моих сотрудниц, знающих из атомной энергетики только слово чернобыль, на серьезных щах спрашивать мнение про аэс. :lol: а между тем ведь будут спрашивать. Во всяком случае делать вид :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:57
#11375
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Цитата:
Карачун:
Я вот представляю, у моих сотрудниц, знающих из атомной энергетики только слово чернобыль, на серьезных щах спрашивать мнение про аэс.

Уверен, они будут против, именно по этой причине. Поэтому прийдётся ещё и с их голосами "осуществлять коррекцию" :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:59
#11376
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Немного новостей из-за забора...
...
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...
Что любопытно...
Как только они получают приставку "экс-", у них сразу же спадают шоры с глаз и они "вдруг" прозревают и начинают говорить правду.

[Исправлено: Skeptic, 03.09.2024 - 23:15]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:00
#11377
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:01
#11378
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:01
#11379
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Цитата:
maxsaf:
А вы как понимаете смысл этой фразы, и почему он так сказал?

Посмотрите эфир с ним, открытый урок в Кызыле,он прямо на пальцах разжевал!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:02
#11380
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:03
#11381
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:04
#11382
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:05
#11383
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Кстати Путин договорился с Монголией о строительстве малой АЭС. Будь моя воля, я бы такие в каждой области поставил, чтобы плечо транспортировки было не более 300-400 км, а не так как сейчас из Экибастуза!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:06
#11384
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...
Для тех, кто в танке:
"Это война между США и Россией.
Это не война между Украиной и Россией.
Это самый основной момент.
Это война, спровоцированная США.
Американцам никогда не объясняли, в чем дело.
Им говорили прямо противоположное."
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:06
#11385
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...
Тоже ЭКС-...

[Исправлено: Skeptic, 03.09.2024 - 23:16]
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