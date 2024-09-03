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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 15:43
Цитата:
Что есть, то есть
[b]Kairat stayer:
Сегодня смотрел видео, завтра ссылку укажу, там женщина россиянка говорит, типа у нас глубинный народ превратился в рабов,
Сегодня смотрел видео, завтра ссылку укажу, там женщина россиянка говорит, типа у нас глубинный народ превратился в рабов,
Что есть, то есть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 15:44
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 16:02
Цитата:
Как, женщина в видео сказала: Самодержец с баринами скажут что делать, а они будут повиноваться!
Ранее разъяснили глубинному народу, куда они попадут, в случае ядерной катастрофы, апокалипсиса, в рай или в ад 😂😂😂.
111:
Через несколько лет пойдут умирать за Путина в Украину...
Через несколько лет пойдут умирать за Путина в Украину...
Как, женщина в видео сказала: Самодержец с баринами скажут что делать, а они будут повиноваться!
Ранее разъяснили глубинному народу, куда они попадут, в случае ядерной катастрофы, апокалипсиса, в рай или в ад 😂😂😂.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 16:10
Цитата:
Это уже про Россию или про какое-то другое государство?
maxsaf:
Недра уже либо у иностранцев, либо у олигархов. Народ выживает сам по себе. Куда хуже? Физическое истребление?
Недра уже либо у иностранцев, либо у олигархов. Народ выживает сам по себе. Куда хуже? Физическое истребление?
Это уже про Россию или про какое-то другое государство?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 16:12
Цитата:
Что это?
Кто взломал Макса? Он тут путину ноги вперёд пророчит
Дожили
Надо было всего пару районов России захватить чтобы у путинистов Канады сразу настроения поменялись
maxsaf:
Во времена правления Сталина были такие, кто понимал, что что-то делается не так, но высказать вслух, даже у себя на кухне, мало кто решался. В России сейчас к тому все и идёт. Людей сажают за сущие мелочи. Никто ничего против не скажет, поэтому более реалистичный исход мне представляется по сталинскому сценарию, то есть ногами вперёд. По другому там никаких переворотов не ожидается
Во времена правления Сталина были такие, кто понимал, что что-то делается не так, но высказать вслух, даже у себя на кухне, мало кто решался. В России сейчас к тому все и идёт. Людей сажают за сущие мелочи. Никто ничего против не скажет, поэтому более реалистичный исход мне представляется по сталинскому сценарию, то есть ногами вперёд. По другому там никаких переворотов не ожидается
Что это?
Кто взломал Макса? Он тут путину ноги вперёд пророчит
Дожили
Надо было всего пару районов России захватить чтобы у путинистов Канады сразу настроения поменялись
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 17:53
Цитата:
Не верю абайка что то подделал что ли?
Цитата: maxsaf: Во времена правления Сталина были такие, кто понимал, что что-то делается не так, но высказать вслух, даже у себя на кухне, мало кто решался. В России сейчас к тому все и идёт. Людей сажают за сущие мелочи. Никто ничего против не скажет, поэтому более реалистичный исход мне представляется по сталинскому сценарию, то есть ногами вперёд. По другому там никаких переворотов не ожидается
Не верю абайка что то подделал что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 18:34
Цитата:
Без Абайки ты даже не читал, да? Тебе надо поддакнуть, где носом ткнут - вот все, что от тебя требуется.
111:
Не верю абайка что то подделал что ли?
Не верю абайка что то подделал что ли?
Без Абайки ты даже не читал, да? Тебе надо поддакнуть, где носом ткнут - вот все, что от тебя требуется.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 18:35
Цитата:
Я это всем пророчу, даже тебе. Но тебе - раньше, так что терпи
abaika95:
Кто взломал Макса? Он тут путину ноги вперёд пророчит
Кто взломал Макса? Он тут путину ноги вперёд пророчит
Я это всем пророчу, даже тебе. Но тебе - раньше, так что терпи
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 907
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 19:36
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 19:42
Цитата:
Ты уже тоже, как твой напарник, перестал читать сообщения, гонишься за количеством вместо качества?
abaika95:
Это уже про Россию или про какое-то другое государство?
Это уже про Россию или про какое-то другое государство?
Ты уже тоже, как твой напарник, перестал читать сообщения, гонишься за количеством вместо качества?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 838
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 19:53
Цитата:
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.
Kairat stayer:
Ранее разъяснили глубинному народу, куда они попадут, в случае ядерной катастрофы, апокалипсиса, в рай или в ад
Ранее разъяснили глубинному народу, куда они попадут, в случае ядерной катастрофы, апокалипсиса, в рай или в ад
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 838
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 20:07
Цитата:
Skeptic: Однако..." — Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору. — Что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич.— Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки." И. Ильф, Е. Петров. "Двенадцать стульев"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 20:40
Цитата:
Такие вопросы пожизненным самодержцем решаются единолично, верноподданные из числа глубинного народа относятся с пониманием, достаточно разъяснений 😂😂😂.
Карачун:
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.
Такие вопросы пожизненным самодержцем решаются единолично, верноподданные из числа глубинного народа относятся с пониманием, достаточно разъяснений 😂😂😂.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5733
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 20:43
Цитата:
Вот Вы всё про ЯО, а Путин в Кызыле сказал,вернее повторил за Суворовым:" Пуля дура, а штык молодец"! Вона она как , а то всё Искандеры,Кинжалы, примкнул штык-нож и Ура ,За Родину, За Путина!
maxsaf:
Вот Вы всё про ЯО, а Путин в Кызыле сказал,вернее повторил за Суворовым:" Пуля дура, а штык молодец"! Вона она как , а то всё Искандеры,Кинжалы, примкнул штык-нож и Ура ,За Родину, За Путина!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:14
Цитата:
Что-то мне подсказывает, что результаты референдума подогнать под желаемое не намного сложнее, чем результаты выборов.
Карачун:
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.
Что-то мне подсказывает, что результаты референдума подогнать под желаемое не намного сложнее, чем результаты выборов.
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