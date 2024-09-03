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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40761
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 15:43
#11356
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Цитата:
[b]Kairat stayer:
Сегодня смотрел видео, завтра ссылку укажу, там женщина россиянка говорит, типа у нас глубинный народ превратился в рабов,

Что есть, то есть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40761
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 15:44
#11357
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Через несколько лет пойдут умирать за Путина в Украину, подготовка в загонах идет успешно

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5825
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 16:02
#11358
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Цитата:
111:
Через несколько лет пойдут умирать за Путина в Украину...


Как, женщина в видео сказала: Самодержец с баринами скажут что делать, а они будут повиноваться!

Ранее разъяснили глубинному народу, куда они попадут, в случае ядерной катастрофы, апокалипсиса, в рай или в ад 😂😂😂.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 16:10
#11359
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Цитата:
maxsaf:
Недра уже либо у иностранцев, либо у олигархов. Народ выживает сам по себе. Куда хуже? Физическое истребление?

Это уже про Россию или про какое-то другое государство?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 16:12
#11360
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Цитата:
maxsaf:
Во времена правления Сталина были такие, кто понимал, что что-то делается не так, но высказать вслух, даже у себя на кухне, мало кто решался. В России сейчас к тому все и идёт. Людей сажают за сущие мелочи. Никто ничего против не скажет, поэтому более реалистичный исход мне представляется по сталинскому сценарию, то есть ногами вперёд. По другому там никаких переворотов не ожидается

Что это?

Кто взломал Макса? Он тут путину ноги вперёд пророчит
Дожили
Надо было всего пару районов России захватить чтобы у путинистов Канады сразу настроения поменялись
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40761
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 17:53
#11361
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Цитата:
Цитата: maxsaf: Во времена правления Сталина были такие, кто понимал, что что-то делается не так, но высказать вслух, даже у себя на кухне, мало кто решался. В России сейчас к тому все и идёт. Людей сажают за сущие мелочи. Никто ничего против не скажет, поэтому более реалистичный исход мне представляется по сталинскому сценарию, то есть ногами вперёд. По другому там никаких переворотов не ожидается


Не верю абайка что то подделал что ли?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 18:34
#11362
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Цитата:
111:
Не верю абайка что то подделал что ли?

Без Абайки ты даже не читал, да? Тебе надо поддакнуть, где носом ткнут - вот все, что от тебя требуется.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 18:35
#11363
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Цитата:
abaika95:
Кто взломал Макса? Он тут путину ноги вперёд пророчит

Я это всем пророчу, даже тебе. Но тебе - раньше, так что терпи :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
907
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 19:36
#11364
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 19:42
#11365
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Цитата:
abaika95:
Это уже про Россию или про какое-то другое государство?

Ты уже тоже, как твой напарник, перестал читать сообщения, гонишься за количеством вместо качества? :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
838
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 19:53
#11366
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее разъяснили глубинному народу, куда они попадут, в случае ядерной катастрофы, апокалипсиса, в рай или в ад

А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
838
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 20:07
#11367
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Цитата:
Skeptic: Однако...
" — Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору. — Что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич.— Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки." И. Ильф, Е. Петров. "Двенадцать стульев"
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5825
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 20:40
#11368
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Цитата:
Карачун:
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.


Такие вопросы пожизненным самодержцем решаются единолично, верноподданные из числа глубинного народа относятся с пониманием, достаточно разъяснений 😂😂😂.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5733
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 20:43
#11369
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Цитата:
maxsaf:

Вот Вы всё про ЯО, а Путин в Кызыле сказал,вернее повторил за Суворовым:" Пуля дура, а штык молодец"! Вона она как , а то всё Искандеры,Кинжалы, примкнул штык-нож и Ура ,За Родину, За Путина!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 21:14
#11370
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Цитата:
Карачун:
А что? Референдума по этому поводу устраивать не стали? А то могли бы у нас сию полезность перенять.

Что-то мне подсказывает, что результаты референдума подогнать под желаемое не намного сложнее, чем результаты выборов.
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