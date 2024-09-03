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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50001
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 16:06
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Конечно же, избирком обосновал траты. 70% уйдет на зарплаты избирательной комиссии. Работа непростая. Подготовка к референдуму, подсчёт... Я тут подумал: а спрошу-ка у «Гугла», что можно было бы построить в Казахстане на 15,5 млрд. тенге?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16666
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 16:06
#1
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Цитата:
Стоимость строительства станции оценивают примерно в 10-15 млрд зеленых американских денег


Цитата:
запросил из бюджета на проведение референдума ни много ни мало 15,5 млрд тенге.


Цитата:
Выходит, что 15,5 млрд тенге – это цена вопроса.


Цена вопроса это 15 млрд долларов которые уйдут на строительство
А цена референдума это копейки которые затрачиваются на то чтобы траты в 15 млрд долларов выглядели обосновано

Не мы так решили а народ

Хотя до сих пор непонятно нафига нам это АЭС?

Кулибаевские и китайские майнинговые фермы уберите из страны либо навесте на них огромные суммы за пользование энергосистемой и не будет никаких проблем с обновлением энергосетей.

А АЭС это погоды не сделает
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40761
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 18:05
#2
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Цитата:
Я тут подумал: а спрошу-ка у «Гугла», что можно было бы построить в Казахстане на 15,5 млрд. тенге?

Неправильная постановка вопроса.
15 миллиардов уйдут без проблем на любой заводик из китайского барахла, который не будет работать и даже больше, в основном же будут пилить и на заводик уйдет скромный миллиард.
Так что вам надо брать ОДИН миллиард , а не 15.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7057
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 19:12
#3
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Я вот заметил хорошие мысли исходят от абайки,а бредятина от 111,хотя подозреваю что эти два комментаторы есть одно лицо, потому что во всех ветках они идут парой друг за другом. Видимо перебегает от одного профиля в другой,разницей в несколько минут
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