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≡ Дело об ограблении возле клуба West в Костанае расследовали почти 2 года. Почему так долго?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50001
Дело об ограблении возле клуба West в Костанае расследовали почти 2 года. Почему так долго?
Отправлено: 03.09.24 - 17:44
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- В 1.50 мой доверитель вышел из здания клуба и направлялся домой в Тобыл, - рассказал "НГ" Боровик. - В 2.05 к нему подошли трое, избили, забрали сотовый телефон, банковскую карту, удостоверение личности и ключи от квартиры и автомобиля.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1517
Re: Дело об ограблении возле клуба West в Костанае расследовали...
Отправлено: 03.09.24 - 17:44
#1
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отдыхать в West-е и после ночью пойти пешком в Тобыл, ну что могло пойти не так?

p/s отдыхать в ночном клубе, с ключами от авто и квартиры, равно как и экономить на такси после очень опрометчивое решение
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40761
Дело об ограблении возле клуба West в Костанае расследовали почти 2 года. Почему так долго?
Отправлено: 03.09.24 - 18:00
#2
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Цитата:
Виктор Боровик намерен обратиться в международные СМИ,


В ВВС какое нибудь или Дольче Веле, или Таймс?
Интересно, у них есть опыт по таким же как у нас кабакам гадюшникам?

[Исправлено: 111, 03.09.2024 - 19:01]
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