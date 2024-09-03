Re: Дело об ограблении возле клуба West в Костанае расследовали...

Отправлено: - 17:44

отдыхать в West-е и после ночью пойти пешком в Тобыл, ну что могло пойти не так?



p/s отдыхать в ночном клубе, с ключами от авто и квартиры, равно как и экономить на такси после очень опрометчивое решение