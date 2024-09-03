Отправлено: - 16:06

Стоимость строительства станции оценивают примерно в 10-15 млрд зеленых американских денег

запросил из бюджета на проведение референдума ни много ни мало 15,5 млрд тенге.

Выходит, что 15,5 млрд тенге – это цена вопроса.

Цитата:Цитата:Цитата:Цена вопроса это 15 млрд долларов которые уйдут на строительствоА цена референдума это копейки которые затрачиваются на то чтобы траты в 15 млрд долларов выглядели обоснованоНе мы так решили а народХотя до сих пор непонятно нафига нам это АЭС?Кулибаевские и китайские майнинговые фермы уберите из страны либо навесте на них огромные суммы за пользование энергосистемой и не будет никаких проблем с обновлением энергосетей.А АЭС это погоды не сделает