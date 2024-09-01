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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 19:24
Что точно не смешно, когда читаешь сколько ракет,дронов, снарядов и авиабомб падают на головы украинцев сначала, а потом такие сообщения , что 152 дрона прилетели в Россию. Наши говорят про русофобию! А оно простым россиянам надо, интересно, чтобы над головой дроны не с фотоаппаратами летали, а со взрывчаткой?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 19:31
Или они такие:" Ах,Ах,Ах как мы украинцев наказали! Уря,Уря и ничего, что самим по бомбоубежищам скрываться приходиться! Сегодня по НТВ школьника из Белгородской области показывали, как он хочет в школу, уже 2 года дистанционно учится из за ракетной опасности!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.09.24 - 06:10
Цитата:
сцыкуны без стержня чтоль? что они тогда в управлении страной делают? дайте угадаю. наверное они просто нравятся большинству граждан? ну тогда не удивительно состояние. когда в руководстве (любом) нет волевых людей, руководимый объект всегда представляет собой жалкое зрелище.
saba: А брать непопулярные меры на себя никто не хочет, вот и всё.
сцыкуны без стержня чтоль? что они тогда в управлении страной делают? дайте угадаю. наверное они просто нравятся большинству граждан? ну тогда не удивительно состояние. когда в руководстве (любом) нет волевых людей, руководимый объект всегда представляет собой жалкое зрелище.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.09.24 - 13:23
Цитата:
Работают , я когда то дошёл до первого замакима области, сказал что никто не хочет брать на себя ответственность, хотя у меня с полтора десятка заключений от эксплуатирующих организаций страны, он посочувствовал, когда пришло время принимать решение, попросил ещё одно заключение от СПК Тобол, где даже специалистов по профилю нет! Занавес!
Карачун:
управлении страной делают?
управлении страной делают?
Работают , я когда то дошёл до первого замакима области, сказал что никто не хочет брать на себя ответственность, хотя у меня с полтора десятка заключений от эксплуатирующих организаций страны, он посочувствовал, когда пришло время принимать решение, попросил ещё одно заключение от СПК Тобол, где даже специалистов по профилю нет! Занавес!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.09.24 - 15:53
Цитата:
сайлау курманов: Где я вам возьму столько американцев Знакомо? То-то и оно....Нет, не знакомо. Впервые слышу.
(Пользователи)
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- Кустанай
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- Сообщений:
- 1414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.09.24 - 23:23
саба карачун
вы назначены "заместителями"?
вы назначены "заместителями"?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 13:34
Ну здравствуй Флуд!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 13:37
Как там дела у наших защитников детоубийц и всяко разных героев?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 13:39
Говорят Путин был в шоке, когда ему одна несчастная задала вопрос, как бы он провел день не будучи президентом.
Он прям в ступор какой то вошел..
Так вцепился в это кресло, то есть уже трон, что только смерть разлучит их..
Он прям в ступор какой то вошел..
Так вцепился в это кресло, то есть уже трон, что только смерть разлучит их..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 14:02
Цитата:
Странный человек сам с собой разговаривает!
electro:
Странный человек сам с собой разговаривает!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 14:08
Цитата:
Он вас своими замами назначил
saba:
Он вас своими замами назначил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 14:47
Цитата:
saba: Эти стереотипы немного устарели,Начинает движение на 0.1 секунду быстрее или что? Я трижды пробовал ехать на "автоматах" на разных автомобилях и на всех трех при нажатии на педаль газа, что я расцениваю на автомате как команду начать движение, была явно заметна временная задержка между командой и выполнением. На механике за это отвечает педаль сцепления. И чтобы на заранее раскрученном двигателе после включения сцепления машина продолжала стоять на месте, не попадались такие. Быть может вы знаете как на автомате исключить эту задержку, хорошо. Я не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 14:51
Цитата:
Заместителями чего?
electro:
вы назначены "заместителями"?
вы назначены "заместителями"?
Заместителями чего?
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 5822
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 15:26
Всем мира, добра и хорошего дня!
Цитата:
Говоря метафорически, виртуальные верноподданные самодержца всея Руси, Эл со Скептиком, на днях не очень хорошее будущее нам предрекали. Мол, якобы если Россия уйдет, тогда мы станем рабами и будет неспокойно 😂😂😂.
Сегодня смотрел видео, завтра ссылку укажу, там женщина россиянка говорит, типа у нас глубинный народ превратился в рабов, сами не думают, не размышляют, что барин скажет, холопы то и делают, советскую "образованщину" упомянула и. т. д. Также сказала, кому дорога свобода, выезжайте из России.
Цитата:
111:
Как там дела у наших защитников...
Как там дела у наших защитников...
Говоря метафорически, виртуальные верноподданные самодержца всея Руси, Эл со Скептиком, на днях не очень хорошее будущее нам предрекали. Мол, якобы если Россия уйдет, тогда мы станем рабами и будет неспокойно 😂😂😂.
Сегодня смотрел видео, завтра ссылку укажу, там женщина россиянка говорит, типа у нас глубинный народ превратился в рабов, сами не думают, не размышляют, что барин скажет, холопы то и делают, советскую "образованщину" упомянула и. т. д. Также сказала, кому дорога свобода, выезжайте из России.
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