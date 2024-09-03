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≡ Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на справедливость: эксперты о нарративах Послания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49998
Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на справедливость: эксперты о нарративах Послания
Отправлено: 03.09.24 - 13:55
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"Президент Токаев также отметил, что при возврате незаконно выведенного капитала наши олигархи не должны торговаться. Но если будут торговаться, тогда будет включен режим наказания. В том числе уголовного", - разъяснил депутат Ерлан Саиров.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7056
Re: Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на...
Отправлено: 03.09.24 - 13:55
#1
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Экспертное сообщество активно обсуждает
Все заключения и комментарии в основном в негативном свете, многие считают Токаева слабым президентом,ставленником Назарбаева и в провозглашенном лозунге про новый Казахстан ничего нового нет и все призывы остаются только словами,что очень печальный факт
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40755
Re: Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на...
Отправлено: 03.09.24 - 14:10
#2
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Как он пришел , так цены летят и летят, о чем вообще можно говорить?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5732
Re: Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на...
Отправлено: 03.09.24 - 14:12
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Вы Кантар проспали? Всё это уже в прошлом и ставленник и "слабый президент", видите уже всякие подхалимы повылазили в виде депутатов и политологов, наверное конспектировали послание! А я настороженно ко всему сейчас отношусь, мне не нравится, что государство решает как мне жить, что делать и нещадно штрафует за то, что я плохо к себе отношусь! Я уже не личность, а предмет заботы государства!
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