Отправлено: - 06:10

saba: А брать непопулярные меры на себя никто не хочет, вот и всё.

Цитата:сцыкуны без стержня чтоль? что они тогда в управлении страной делают? дайте угадаю. наверное они просто нравятся большинству граждан? ну тогда не удивительно состояние. когда в руководстве (любом) нет волевых людей, руководимый объект всегда представляет собой жалкое зрелище.