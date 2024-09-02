Отправлено: - 10:09

Эл-починно:

И второй, чем мадам целых две статьи, по одному ДТП заслужила. Если не корреспондент, так может редакция разъяснит?

Эл-починно:

ПС- и третий вопрос, имя в студию можно?

Цитата:История получила продолжение после того, как на первую статью откликнулся один из участников ДТП. Обычная практика - есть новые данные, пишем новую статью.Цитата:Если будет суд и если мы будем писать о нем - сообщим и имя, и фамилию.