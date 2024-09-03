Отправлено: - 14:12

сайлау курманов:



Цитата:Вы Кантар проспали? Всё это уже в прошлом и ставленник и "слабый президент", видите уже всякие подхалимы повылазили в виде депутатов и политологов, наверное конспектировали послание! А я настороженно ко всему сейчас отношусь, мне не нравится, что государство решает как мне жить, что делать и нещадно штрафует за то, что я плохо к себе отношусь! Я уже не личность, а предмет заботы государства!