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≡ «В борьбе с интернет-мошенничеством хотим попросить содействия банков» - аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49998
«В борьбе с интернет-мошенничеством хотим попросить содействия банков» - аким Костаная
Отправлено: 03.09.24 - 13:40
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Острота темы, связанной с онлайн-отъемом денег у граждан, не снижается. И властям не все равно, тем более, что у мошенников стало модным использовать фамилии известных чиновников. О проблеме аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ говорил на аппаратном совещании 2 сентября.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7056
Re: «В борьбе с интернет-мошенничеством хотим попросить...
Отправлено: 03.09.24 - 13:40
#1
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. Надо провести совещание с нашими филиалами БВУ
Это почти что пригласить лису стать сторожем в курятнике
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