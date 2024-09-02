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"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49996
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 15:26
- О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение Правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ, - заявил Президент.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1281
Re: "Достаточно для взвешенного решения" - Токаев...
Отправлено: 02.09.24 - 15:26
Никому в голову бы не пришло организовывать референдум по такому вопросу, а у нас... Старательно делают вид демократии и участия народа, вероятно чтобы замаскировать уже принятое решение.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 335
Re: "Достаточно для взвешенного решения" - Токаев...
Отправлено: 02.09.24 - 20:18
Причина для строительства АЭС в Казахстане предельно ясна! Нет должного освещения, нет полноправной экономически независимой страны! Предлагаю всем гражданам страны открыто голосовать насчет строительства АЭС по списку, а проголосовавших в стране против строительства, Правительству РК взять на специальный учет всех без исключения тех, кто против строительства АЭС или воздержались, с одной лишь целью: повысить для них тариф пожизненно и выдавать ограниченное количество э/энергии! Беречь Здоровье всем нам конечно нужно, но им без света лучше, может еще здоровее будут, может им станет лучше без компьютеров, телефонов, электромобилей и многого другого!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3466
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 20:47
Цитата:
Ну наконец то и в Казахстане поняли принципы демократии. Тех, кто не так проголосует - к стенке!
А ничего, что ваша АЭС, я не против, но мало, что решит. Потому как по Костанаю регулярные отключения проводятся не из за нехватки эл. энергии. А из за неспособности сетей - городских, обеспечит бесперебойное питание и одновременно проводить ремонты ТП.
абике:
Предлагаю всем гражданам страны открыто голосовать насчет строительства АЭС по списку, а проголосовавших в стране против строительства, Правительству РК взять на специальный учет всех без исключения тех, кто против строительства АЭС или воздержались, с одной лишь целью: повысить для них тариф пожизненно и выдавать ограниченное количество э/энергии!
Предлагаю всем гражданам страны открыто голосовать насчет строительства АЭС по списку, а проголосовавших в стране против строительства, Правительству РК взять на специальный учет всех без исключения тех, кто против строительства АЭС или воздержались, с одной лишь целью: повысить для них тариф пожизненно и выдавать ограниченное количество э/энергии!
Ну наконец то и в Казахстане поняли принципы демократии. Тех, кто не так проголосует - к стенке!
А ничего, что ваша АЭС, я не против, но мало, что решит. Потому как по Костанаю регулярные отключения проводятся не из за нехватки эл. энергии. А из за неспособности сетей - городских, обеспечит бесперебойное питание и одновременно проводить ремонты ТП.
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 21:11
Цитата:
Потому что в других странах не нужно объяснять на пальцах, с разжевыванием, что такое дефицит электроэнергии для развития страны и насколько безопасны современные АЭС. В Казахстане народ до сих пор живёт воспоминаниями о Семипалатинске, и страшилками из телеграма. Таких людей невозможно переубедить, единственный вариант - сделать так, будто это они сами приняли такое решение.
Дантист:
Никому в голову бы не пришло организовывать референдум по такому вопросу, а у нас... Старательно делают вид демократии и участия народа, вероятно чтобы замаскировать уже принятое решение.
Никому в голову бы не пришло организовывать референдум по такому вопросу, а у нас... Старательно делают вид демократии и участия народа, вероятно чтобы замаскировать уже принятое решение.
Потому что в других странах не нужно объяснять на пальцах, с разжевыванием, что такое дефицит электроэнергии для развития страны и насколько безопасны современные АЭС. В Казахстане народ до сих пор живёт воспоминаниями о Семипалатинске, и страшилками из телеграма. Таких людей невозможно переубедить, единственный вариант - сделать так, будто это они сами приняли такое решение.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 834
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 21:59
Цитата:
А не обосрать и не домыслить никак да, не получается!?
У нас дороги ни спроектировать, ни построить, ни обслуживать нормально не могут. Пример: рудный-костанай. От пересечения ленина-топоркова-кустанайская до моста реконструрована, сколько там?, года два назад. То есть менялся профиль дороги, высота насыпи и т.д. короче это не просто сняли старое а/б покрытие и уложили новое. Так вот на вираже (а это элемент на котором заведомо должен быть хороший односторонний уклон) посредине дороги стоит лужа после добротного дождя. Причем лужа не в духе "ой, ботинки намочил!" А такая, что большегруз проехавший по крайней левой полосе обливает (не обрызгивает а именно обливает) все три полосы встречного движения. Между тем дороги, как объекты строительства, возводили еще древние египтяне!!!
Поэтому да, у некоторых из нас есть небольшие опасения в части попадания в руки нашего государства довольно сложных технологий которым всего 70-80 лет. Тем более таких на строительстве и эксплуатации которых можно не хило поиметь. Это помимо существующей вероятности что эта аэс превратится в еще одно лрт.
maxsaf:
Казахстане народ до сих пор живёт воспоминания
Казахстане народ до сих пор живёт воспоминания
А не обосрать и не домыслить никак да, не получается!?
У нас дороги ни спроектировать, ни построить, ни обслуживать нормально не могут. Пример: рудный-костанай. От пересечения ленина-топоркова-кустанайская до моста реконструрована, сколько там?, года два назад. То есть менялся профиль дороги, высота насыпи и т.д. короче это не просто сняли старое а/б покрытие и уложили новое. Так вот на вираже (а это элемент на котором заведомо должен быть хороший односторонний уклон) посредине дороги стоит лужа после добротного дождя. Причем лужа не в духе "ой, ботинки намочил!" А такая, что большегруз проехавший по крайней левой полосе обливает (не обрызгивает а именно обливает) все три полосы встречного движения. Между тем дороги, как объекты строительства, возводили еще древние египтяне!!!
Поэтому да, у некоторых из нас есть небольшие опасения в части попадания в руки нашего государства довольно сложных технологий которым всего 70-80 лет. Тем более таких на строительстве и эксплуатации которых можно не хило поиметь. Это помимо существующей вероятности что эта аэс превратится в еще одно лрт.
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 03.09.24 - 10:02
Цитата:
Ну так никто же не говорит, что Казахстан своими силами будет АЭС строить. Вам приедут, все под ключ сдадут, запустят, и весьма вероятно, что и с эксплуатацией помогут. С дорогами, кстати, так тоже можно, но по деньгам очень дорого выйдет
Карачун:
У нас дороги ни спроектировать, ни построить, ни обслуживать нормально не могут.
У нас дороги ни спроектировать, ни построить, ни обслуживать нормально не могут.
Ну так никто же не говорит, что Казахстан своими силами будет АЭС строить. Вам приедут, все под ключ сдадут, запустят, и весьма вероятно, что и с эксплуатацией помогут. С дорогами, кстати, так тоже можно, но по деньгам очень дорого выйдет
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 834
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 03.09.24 - 11:39
Цитата:
Вы знаете, если будет именно так как вы описываете с одной поправкой не "вероятно помогут с эксплуатацией" а "совершенно точно сами будут заниматься её эксплуатацией", и при этом наше чиновничество на пушечный выстрел не будет к ней подходить ни во время строительства ни после ввода в строй - вопросов никаких. Аэс? почему нет? Хорошая штука. Можно даже три построить или четыре, пусть про запас будут.
maxsaf:
Вам приедут, все под ключ сдадут, запустят, и весьма вероятно, что и с эксплуатацией помогут.
Вам приедут, все под ключ сдадут, запустят, и весьма вероятно, что и с эксплуатацией помогут.
Вы знаете, если будет именно так как вы описываете с одной поправкой не "вероятно помогут с эксплуатацией" а "совершенно точно сами будут заниматься её эксплуатацией", и при этом наше чиновничество на пушечный выстрел не будет к ней подходить ни во время строительства ни после ввода в строй - вопросов никаких. Аэс? почему нет? Хорошая штука. Можно даже три построить или четыре, пусть про запас будут.
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