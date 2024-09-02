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"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49995
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила водитель легкового автомобиля. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня!
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1516
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 03.09.24 - 08:55
первопричина - не уступала дорогу при совершении маневра, а проехал на желтый/мигающий/превысил и т.п. уже второстепенны
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 03.09.24 - 09:06
Цитата:
Что за глупости? У нас их разве что с лотка в разнос не продают.
Не про водительское удостоверение но все же. Встречаю знакомого, бла-бла-бла, про работу поговорили. Он мне "...хочешь электромонтажником устроится?"
Я говорю что как бы из электромонтажа знаю только как вилку в розетку совать. Он мне "...та, пойдешь купишь "корочку" да и все". Как говорит саба, занавес!
Эл-починно:
Вот так постепенно встаёт вопрос
Вот так постепенно встаёт вопрос
Что за глупости? У нас их разве что с лотка в разнос не продают.
Не про водительское удостоверение но все же. Встречаю знакомого, бла-бла-бла, про работу поговорили. Он мне "...хочешь электромонтажником устроится?"
Я говорю что как бы из электромонтажа знаю только как вилку в розетку совать. Он мне "...та, пойдешь купишь "корочку" да и все". Как говорит саба, занавес!
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 03.09.24 - 09:37
Цитата:
Но в защиту могу сказать, что поимев "удовольствие" поездить на более или менее современном автомобиле подтвердил свои предположения о том что нынешний автопром очень сильно расхолаживает водителя. Собственно там уже даже вопрос а можно ли его называть водителем. Если на своей старенькой машине я в постоянной концентрации, мало ли что она выкинет эдакое. То в современных "тепло, сухо и мухи не кусают" естественно в таких условиях и концентрация теряется да и вообще навык поведения в критических ситуациях не нарабатывается.
Эл-починно:
Но в защиту могу сказать, что поимев "удовольствие" поездить на более или менее современном автомобиле подтвердил свои предположения о том что нынешний автопром очень сильно расхолаживает водителя. Собственно там уже даже вопрос а можно ли его называть водителем. Если на своей старенькой машине я в постоянной концентрации, мало ли что она выкинет эдакое. То в современных "тепло, сухо и мухи не кусают" естественно в таких условиях и концентрация теряется да и вообще навык поведения в критических ситуациях не нарабатывается.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1489
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 03.09.24 - 09:53
А? Так женщина была за рулём китаёзика? Ну тогда понятно Вот всегда удивляюсь женской логике и мышлению Они другие Мужик бы не стартанул под камаз,а женщине надо успеть проехать Ну тут суд решит у кого больше связей-тот и прав 99% что этим "правым" окажется тётя а по сути,конечно,надо было пропустить камаз.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2279
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 03.09.24 - 10:09
Цитата:
История получила продолжение после того, как на первую статью откликнулся один из участников ДТП. Обычная практика - есть новые данные, пишем новую статью.
Цитата:
Если будет суд и если мы будем писать о нем - сообщим и имя, и фамилию.
Эл-починно:
И второй, чем мадам целых две статьи, по одному ДТП заслужила. Если не корреспондент, так может редакция разъяснит?
И второй, чем мадам целых две статьи, по одному ДТП заслужила. Если не корреспондент, так может редакция разъяснит?
История получила продолжение после того, как на первую статью откликнулся один из участников ДТП. Обычная практика - есть новые данные, пишем новую статью.
Цитата:
Эл-починно:
ПС- и третий вопрос, имя в студию можно?
ПС- и третий вопрос, имя в студию можно?
Если будет суд и если мы будем писать о нем - сообщим и имя, и фамилию.
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 03.09.24 - 10:26
Цитата:
Так если бы еще стартанула, глядишь и обошлось бы. А то ж поди еще на тупящем автомате ( не о конкретном автомобиле, любая автоматическая кпп тупит относительно механики), так плавно в поворот входила...аж подивился такой смелости.
Сабыр:
не стартанул под камаз,
не стартанул под камаз,
Так если бы еще стартанула, глядишь и обошлось бы. А то ж поди еще на тупящем автомате ( не о конкретном автомобиле, любая автоматическая кпп тупит относительно механики), так плавно в поворот входила...аж подивился такой смелости.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1489
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 03.09.24 - 10:59
Цитата:
У китаёзы,наверняка,тупящий робот,а не автомат. Последний более прогнозируемый. Робот + моторчик в полтора литра,гремучая смесь Точно не для активных стартов
Карачун:
на тупящем автомате
на тупящем автомате
У китаёзы,наверняка,тупящий робот,а не автомат. Последний более прогнозируемый. Робот + моторчик в полтора литра,гремучая смесь Точно не для активных стартов
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 03.09.24 - 11:25
Цитата:
Возможно. Не силен ни в китайцах ни в отличиях эксплуатации роботизированных кпп от классических "автоматов". Для меня все что имеет задержку между принятием решения мной двигаться и началом движения называется автоматом и представляет собой вселенское зло. Ну и если автомобиль в случае необходимости не способен вырвать из под себя куски асфальта тоже не хорошо.
Сабыр:
робот,а не автомат.
робот,а не автомат.
Возможно. Не силен ни в китайцах ни в отличиях эксплуатации роботизированных кпп от классических "автоматов". Для меня все что имеет задержку между принятием решения мной двигаться и началом движения называется автоматом и представляет собой вселенское зло. Ну и если автомобиль в случае необходимости не способен вырвать из под себя куски асфальта тоже не хорошо.
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