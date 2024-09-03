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"Помешал паводок" - Четыре года не могут восстановить мост в селе Герцено Карасуского района
"Помешал паводок" - Четыре года не могут восстановить мост в селе Герцено Карасуского района
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