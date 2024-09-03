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≡ "Помешал паводок" - Четыре года не могут восстановить мост в селе Герцено Карасуского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49995
"Помешал паводок" - Четыре года не могут восстановить мост в селе Герцено Карасуского района
Отправлено: 03.09.24 - 08:45
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5 апреля 2023 года аким области Кумар АКСАКАЛОВ на встрече с населением поручил восстановить мост. В июле 2023 года повторил поручение, отметив, что ремонт должен быть проведен на деньги бюджета. Мост так и не был восстановлен. Почему?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3510
"Помешал паводок" - Четыре года не могут восстановить мост в селе Герцено Карасуского района
Отправлено: 03.09.24 - 08:45
#1
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Название у села неправильное! Надо срочно перименовать!Тогда мост сразу восстановится! Яркий пример - как только в Кустанае улицу Герцена переименовали в Кобыланды, так там сразу стало как на лондонской Пикадилли. Вот и это село надо правльно переменовать! И сразу будет мост лучше чем мост Золотые ворота в Сан-Франциско.

[Исправлено: юля елиссева, 03.09.2024 - 09:46]
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