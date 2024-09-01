Отправлено: - 08:33

ACROS:

мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин

Цитата:АЭС будет строиться, с учетом проектирования (внестадийная работа по схеме выдачи мощности только займет не менее года!), не менее 8-10 лет. Это основная причина, что к 30 году выдачи мощности в сеть от АЭС не будет.Если модульную французскую построить, то да, успеют, но тут появляется озвученные причины )))