Отправлено: - 23:13

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Меня лично больше удивляет,

Цитата:Ничего удивительного. Патрульный автомобиль хорошо различим даже на фоне камаза. И перед ним завертать ссыкотно. А перед камазом нет. Как говорится почувствуйте разницу.А по дтп без вопросов нарушение пдд со стороны водителя автомобиля запись с видеорегистратора которого тут размещена. Камаз выехал на пересечение проезжих частей на желтый, что в общем-то нарушением не то чтобы является ( вернее там кучу исследований нужно проводить мог ли он остановиться и т.д. и т.п., чтобы определить нарушил он пдд или нет) соответственно водитель встречного направления движения при повороте налево должен уступить ему дорогу. Более того, даже если бы камаз и вовсе выехал на красный водитель встречного направления все равно должен уступить ему дорогу. Просто в соответствии с текстом пдд. В последнем случае виновниками дтп были бы признаны оба водителя ну и камазист бы еще за выезд на запрещающий сигнал на перекресток понес наказание.