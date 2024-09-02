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≡ "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49994
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
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- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила водитель легкового автомобиля. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10024
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
#1
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Возможно девушка права,но что толку,пострадала сама,пострадал автомобиль.
На видео хорошо видно,что камаз даже не собирается тормозить,почему бы просто его не пропустить.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3463
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:54
#2
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Права, не права. Мозги собственные где? Камаз не велосипед. Видешь же, что проехал, так пропусти, чего ломиться то?
ПС - У меня ощущение, что подстава. Судя по видео, как стремилась, и даже если бы успела, то на встречку успела бы. А жёлтый сигнал, не запрещает проезд пресечения дороги.

[Исправлено: Эл-починно, 02.09.2024 - 22:02]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
331
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 02.09.24 - 21:36
#3
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Да уж... народ последние мозги в телефоне оставил, лезть под КамАЗ, переехал бы и что?! Катайся дальше водитель тигго, всегда при до конца, до такого если прав, а че? Они же не правы "на жёлтый едут"
Чудны крестьянские дети однако
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1006
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 02.09.24 - 22:06
#4
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Цитата:
Эл-починно:
А жёлтый сигнал, не запрещает проезд пресечения дороги.

Жёлтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, когда режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением. В данном случае зелёный мало того что мигал перед выключением, так ещё и показывал оставшиеся секунды (правда на видео это плохо видно). Конечно, дама на Черри непонятно зачем повернула, явно было видно, что Камаз не собирается останавливаться, но по ПДД вина исключительно камазиста.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3463
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 22:11
#5
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Цитата:
Undead:
Жёлтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, когда режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением

Вы правы, но один нюанс - //не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определенных пунктом 5.5 Правил, разрешается дальнейшее движение.Подробнее:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1983
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 02.09.24 - 22:25
#6
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Цитата:
- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила она. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня!

Источник:


Раз Камаз ехал на жёлтый сигнал соответственно и Chery Tiggo выехала на жёлтый свет светофора...и у ней помеха с права..должна была пропустить автотранспорт
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3463
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 22:33
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
.и у ней помеха с права..должна была пропустить автотранспорт

Не хотел вас расстраивать, посмотрите видео - в статье. Там помех спереди - :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3463
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 22:38
#8
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Меня лично больше удивляет, почему водитель не проследовал / ла за впередистоящим авто, расстояние было достаточное, а ждал / ла именно Камаза? 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 02.09.2024 - 23:38]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
334
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 02.09.24 - 23:08
#9
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Чтобы не попадать в ДТП нужно очень хорошо выучить ПДД, особенно п.5 Раздела "Сигналы светофора и регулировщика" и пункты 13, 14 Раздела "Сигналы регулировщика". Там прямо для тех, кто спешит попасть в ДТП указано: "Водители, которые при включении желтого сигнала в случаях, если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением, не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах определенных пунктом 13 Раздела "Сигналы регулировщика", продолжают дальнейшее движение". В данном случае, виноват водитель Камаза! В данном случае светофор мигал зеленым светом, т.е. предупредил камазиста, что загорится желтый сигнал, который при данной функции светофора запрещает ему двигаться, и тут сразу же включился желтый сигнал, запрещающий движение (п.п.3 пункта 2 раздела 5 "Сигналы светофора и регулировщика", кроме того у камазиста не было условий описанных в пункте 13 Раздела "Сигналы светофора". Если бы светофор не мигал бы зеленым сигналом, а сразу вместо зеленого включался желтый, а потом красный, то камазист был бы прав! Думаю суд при участии адвокатов примет правильное и законное решение!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
829
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 23:13
#10
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Цитата:
Эл-починно:
Меня лично больше удивляет,

Ничего удивительного. Патрульный автомобиль хорошо различим даже на фоне камаза. И перед ним завертать ссыкотно. А перед камазом нет. Как говорится почувствуйте разницу. ;-)
А по дтп без вопросов нарушение пдд со стороны водителя автомобиля запись с видеорегистратора которого тут размещена. Камаз выехал на пересечение проезжих частей на желтый, что в общем-то нарушением не то чтобы является ( вернее там кучу исследований нужно проводить мог ли он остановиться и т.д. и т.п., чтобы определить нарушил он пдд или нет) соответственно водитель встречного направления движения при повороте налево должен уступить ему дорогу. Более того, даже если бы камаз и вовсе выехал на красный водитель встречного направления все равно должен уступить ему дорогу. Просто в соответствии с текстом пдд. В последнем случае виновниками дтп были бы признаны оба водителя ну и камазист бы еще за выезд на запрещающий сигнал на перекресток понес наказание.
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