НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Не уступил дорогу" - ДТП возле ж/м Амангельды в Костанае прокомментировали в полиции и облздраве
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49994
"Не уступил дорогу" - ДТП возле ж/м Амангельды в Костанае прокомментировали в полиции и облздраве
Отправлено: 02.09.24 - 15:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Установлено, что 40-летний водитель Chery Tiggo ехал со стороны Костаная и, поворачивая налево, не уступил дорогу КамАЗу, который ехал по пр. Абая со стороны Рудного, - пояснили в полиции.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7054
Re: "Не уступил дорогу" - ДТП возле ж/м Амангельды в...
Отправлено: 02.09.24 - 15:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сто пудово,дама купила права и села на крутую тачку в ожидании что все будут уступать ей дорогу, однако ожидаемо за рулём грузовика ехал правильный водитель и заранее знавши что он прав внаглую проехал. Как жаль авто поцарапал,водилицу поранили
Профайл Посетить вебсайт
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1006
Re: "Не уступил дорогу" - ДТП возле ж/м Амангельды в...
Отправлено: 02.09.24 - 22:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
40-летний водитель Chery Tiggo

Цитата:
женщина 1981 г. р.

Видимо три раза день рождения не отмечала
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3463
Re: "Не уступил дорогу" - ДТП возле ж/м Амангельды в...
Отправлено: 02.09.24 - 22:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько ещё статей про эту аварию будет. Чем почтенен виновник сего, что оней так много статей за один день? :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS