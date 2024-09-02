"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила водитель легкового автомобиля. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня! Читать новость
Права, не права. Мозги собственные где? Камаз не велосипед. Видешь же, что проехал, так пропусти, чего ломиться то? ПС - У меня ощущение, что подстава. Судя по видео, как стремилась, и даже если бы успела, то на встречку успела бы. А жёлтый сигнал, не запрещает проезд пресечения дороги.
Да уж... народ последние мозги в телефоне оставил, лезть под КамАЗ, переехал бы и что?! Катайся дальше водитель тигго, всегда при до конца, до такого если прав, а че? Они же не правы "на жёлтый едут" Чудны крестьянские дети однако
Эл-починно: А жёлтый сигнал, не запрещает проезд пресечения дороги.
Жёлтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, когда режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением. В данном случае зелёный мало того что мигал перед выключением, так ещё и показывал оставшиеся секунды (правда на видео это плохо видно). Конечно, дама на Черри непонятно зачем повернула, явно было видно, что Камаз не собирается останавливаться, но по ПДД вина исключительно камазиста.
Чтобы не попадать в ДТП нужно очень хорошо выучить ПДД, особенно п.5 Раздела "Сигналы светофора и регулировщика" и пункты 13, 14 Раздела "Сигналы регулировщика". Там прямо для тех, кто спешит попасть в ДТП указано: "Водители, которые при включении желтого сигнала в случаях, если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением, не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах определенных пунктом 13 Раздела "Сигналы регулировщика", продолжают дальнейшее движение". В данном случае, виноват водитель Камаза! В данном случае светофор мигал зеленым светом, т.е. предупредил камазиста, что загорится желтый сигнал, который при данной функции светофора запрещает ему двигаться, и тут сразу же включился желтый сигнал, запрещающий движение (п.п.3 пункта 2 раздела 5 "Сигналы светофора и регулировщика", кроме того у камазиста не было условий описанных в пункте 13 Раздела "Сигналы светофора". Если бы светофор не мигал бы зеленым сигналом, а сразу вместо зеленого включался желтый, а потом красный, то камазист был бы прав! Думаю суд при участии адвокатов примет правильное и законное решение!
Ничего удивительного. Патрульный автомобиль хорошо различим даже на фоне камаза. И перед ним завертать ссыкотно. А перед камазом нет. Как говорится почувствуйте разницу. А по дтп без вопросов нарушение пдд со стороны водителя автомобиля запись с видеорегистратора которого тут размещена. Камаз выехал на пересечение проезжих частей на желтый, что в общем-то нарушением не то чтобы является ( вернее там кучу исследований нужно проводить мог ли он остановиться и т.д. и т.п., чтобы определить нарушил он пдд или нет) соответственно водитель встречного направления движения при повороте налево должен уступить ему дорогу. Более того, даже если бы камаз и вовсе выехал на красный водитель встречного направления все равно должен уступить ему дорогу. Просто в соответствии с текстом пдд. В последнем случае виновниками дтп были бы признаны оба водителя ну и камазист бы еще за выезд на запрещающий сигнал на перекресток понес наказание.
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