Отправлено: - 20:47

абике:

Предлагаю всем гражданам страны открыто голосовать насчет строительства АЭС по списку, а проголосовавших в стране против строительства, Правительству РК взять на специальный учет всех без исключения тех, кто против строительства АЭС или воздержались, с одной лишь целью: повысить для них тариф пожизненно и выдавать ограниченное количество э/энергии!

Цитата:Ну наконец то и в Казахстане поняли принципы демократии. Тех, кто не так проголосует - к стенке!А ничего, что ваша АЭС, я не против, но мало, что решит. Потому как по Костанаю регулярные отключения проводятся не из за нехватки эл. энергии. А из за неспособности сетей - городских, обеспечит бесперебойное питание и одновременно проводить ремонты ТП.