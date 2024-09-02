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≡ "Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49994
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 15:26
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- О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение Правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ, - заявил Президент.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1281
Re: "Достаточно для взвешенного решения" - Токаев...
Отправлено: 02.09.24 - 15:26
#1
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Никому в голову бы не пришло организовывать референдум по такому вопросу, а у нас... Старательно делают вид демократии и участия народа, вероятно чтобы замаскировать уже принятое решение.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
333
Re: "Достаточно для взвешенного решения" - Токаев...
Отправлено: 02.09.24 - 20:18
#2
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Причина для строительства АЭС в Казахстане предельно ясна! Нет должного освещения, нет полноправной экономически независимой страны! Предлагаю всем гражданам страны открыто голосовать насчет строительства АЭС по списку, а проголосовавших в стране против строительства, Правительству РК взять на специальный учет всех без исключения тех, кто против строительства АЭС или воздержались, с одной лишь целью: повысить для них тариф пожизненно и выдавать ограниченное количество э/энергии! Беречь Здоровье всем нам конечно нужно, но им без света лучше, может еще здоровее будут, может им станет лучше без компьютеров, телефонов, электромобилей и многого другого!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3459
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 20:47
#3
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Цитата:
абике:
Предлагаю всем гражданам страны открыто голосовать насчет строительства АЭС по списку, а проголосовавших в стране против строительства, Правительству РК взять на специальный учет всех без исключения тех, кто против строительства АЭС или воздержались, с одной лишь целью: повысить для них тариф пожизненно и выдавать ограниченное количество э/энергии!

Ну наконец то и в Казахстане поняли принципы демократии. Тех, кто не так проголосует - к стенке! :lol: :lol: :lol:
А ничего, что ваша АЭС, я не против, но мало, что решит. Потому как по Костанаю регулярные отключения проводятся не из за нехватки эл. энергии. А из за неспособности сетей - городских, обеспечит бесперебойное питание и одновременно проводить ремонты ТП. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24357
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 21:11
#4
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Цитата:
Дантист:
Никому в голову бы не пришло организовывать референдум по такому вопросу, а у нас... Старательно делают вид демократии и участия народа, вероятно чтобы замаскировать уже принятое решение.

Потому что в других странах не нужно объяснять на пальцах, с разжевыванием, что такое дефицит электроэнергии для развития страны и насколько безопасны современные АЭС. В Казахстане народ до сих пор живёт воспоминаниями о Семипалатинске, и страшилками из телеграма. Таких людей невозможно переубедить, единственный вариант - сделать так, будто это они сами приняли такое решение.
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