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"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
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