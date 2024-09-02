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≡ "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49994
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
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- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила водитель легкового автомобиля. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10024
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
#1
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Возможно девушка права,но что толку,пострадала сама,пострадал автомобиль.
На видео хорошо видно,что камаз даже не собирается тормозить,почему бы просто его не пропустить.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3459
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:54
#2
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Права, не права. Мозги собственные где? Камаз не велосипед. Видешь же, что проехал, так пропусти, чего ломиться то?
ПС - У меня ощущение, что подстава. Судя по видео, как стремилась, и даже если бы успела, то на встречку успела бы. А жёлтый сигнал, не запрещает проезд пресечения дороги.

[Исправлено: Эл-починно, 02.09.2024 - 22:02]
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