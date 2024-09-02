Re: «Проспект Аль-Фараби не соответствует...» - что с ним...

Отправлено: - 16:02

За-чем?

Единый облик хорош в рамках одного жилого комплекса. Клонировать дома, делать под одну гребёнку - первый признак непрофессионализма и отсутствия полета фантазии. Где толковые архитекторы, которые могут перейти за уровень "красный кирпич" и "пенопластовая обшивка"?



По расширению дорог - не надо из 2 полос нормальной ширины делать три узкие. Это опасно! На Абая вон впритирку ездят. Элементарно бокового интервала нет. Лучше запретите парковку вне парковочных "карманов". Опять же - еще и тротуары сожмутся. Если хочется освоить бюджет -так сделайте это с умом.

Лучше по городу проинспектировать все светофоры, и ночью бы проехали, да посмотрели на свои светодиодные достижения и отсутствующее (местами) освещение