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≡ «Проспект Аль-Фараби не соответствует...» - что с ним намерены сделать власти Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49993
«Проспект Аль-Фараби не соответствует...» - что с ним намерены сделать власти Костаная
Отправлено: 02.09.24 - 16:01
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В следующем году участок проспекта от железнодорожного вокзала до пешеходной зоны в районе областного акимата подвергнется изменению. В терминологии акимата - благоустройству. Как именно, рассказал сегодня Марат Жундубаев.
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Йцукен
§ Йцукен
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.18
Сообщений:
59
Re: «Проспект Аль-Фараби не соответствует...» - что с ним...
Отправлено: 02.09.24 - 16:01
#1
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О, новые попилы :-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
958
Re: «Проспект Аль-Фараби не соответствует...» - что с ним...
Отправлено: 02.09.24 - 16:02
#2
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За-чем?
Единый облик хорош в рамках одного жилого комплекса. Клонировать дома, делать под одну гребёнку - первый признак непрофессионализма и отсутствия полета фантазии. Где толковые архитекторы, которые могут перейти за уровень "красный кирпич" и "пенопластовая обшивка"?

По расширению дорог - не надо из 2 полос нормальной ширины делать три узкие. Это опасно! На Абая вон впритирку ездят. Элементарно бокового интервала нет. Лучше запретите парковку вне парковочных "карманов". Опять же - еще и тротуары сожмутся. Если хочется освоить бюджет -так сделайте это с умом.
Лучше по городу проинспектировать все светофоры, и ночью бы проехали, да посмотрели на свои светодиодные достижения и отсутствующее (местами) освещение
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
41
Re: «Проспект Аль-Фараби не соответствует...» - что с ним...
Отправлено: 02.09.24 - 16:48
#3
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Цитата:
vofkakst:

я думаю, что задача сегодня не сделать "как надо", а убрать то, чего быть не должно, привести в порядочек малыми затратами. В принципе, давно пора. Посмотрим, как получится в итоге.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
958
«Проспект Аль-Фараби не соответствует...» - что с ним намерены сделать власти Костаная
Отправлено: 02.09.24 - 18:37
#4
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Цитата:
shootnix:
Посмотрим, как получится в итоге.

Спилят деревья, поменяют (непонятно правда зачем) бордюры, натыкают столбы с подземной прокладкой проводов, увешанные бородой из этих самых проводов)) ничего нового и инновационного
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