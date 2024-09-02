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≡ "Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49993
"Достаточно для взвешенного решения" - Токаев назвал дату референдума по АЭС
Отправлено: 02.09.24 - 15:26
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- О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение Правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ, - заявил Президент.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1281
Re: "Достаточно для взвешенного решения" - Токаев...
Отправлено: 02.09.24 - 15:26
#1
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Никому в голову бы не пришло организовывать референдум по такому вопросу, а у нас... Старательно делают вид демократии и участия народа, вероятно чтобы замаскировать уже принятое решение.
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