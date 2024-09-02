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≡ Поручения и предупреждения - О чем говорил Токаев в Послании народу Казахстана?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49993
Поручения и предупреждения - О чем говорил Токаев в Послании народу Казахстана?
Отправлено: 02.09.24 - 14:53
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Послание Президента посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период. В частности,Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству и акимам по повышению доходов казахстанцев
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5727
Re: Поручения и предупреждения - О чем говорил Токаев в Послании...
Отправлено: 02.09.24 - 14:53
#1
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В идеальном государстве жить неинтересно! Как говорил А.П.Бергер, сьездив в Германию:"Я там жить не могу, мне там песни громко петь не дают"!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
827
Поручения и предупреждения - О чем говорил Токаев в Послании народу Казахстана?
Отправлено: 02.09.24 - 15:23
#2
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Цитата:
saba:
Я там жить не могу, мне там песни громко петь не дают"

Ну я тоже того мнения что жить как европе могут только европейцы...потому что они европейцы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7054
Re: Поручения и предупреждения - О чем говорил Токаев в Послании...
Отправлено: 02.09.24 - 15:42
#3
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потому что они европейцы
Где я вам возьму столько американцев
Знакомо? То-то и оно....
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