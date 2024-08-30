Отправлено: - 15:10

Добринцофф:

Будете плохо себя вести ,могут и вообще удаленно из вашего 15 про макс кирпичик сделать.

Цитата:Именно по этому у меня старенький Сяоми 9 про ноут.Назло американцам не покупаю теперь ни Форды, ни Чарокки, ни айфоны, ни фольксвагены ойропейские и никакое их барахло.Одеваюсь в одежды только наших китайских друзей и пользуюсь ихними благами.