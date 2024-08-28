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≡ Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49989
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 28.08.24 - 17:23
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Для запуска авиасообщения необходимо получить определённую категорию от американских экспертов по оценке безопасности полётов. Ранее авиакомпания Boeing подтвердила намерение открыть прямой рейс из Казахстана в США
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7052
Re: Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025...
Отправлено: 28.08.24 - 17:23
#1
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Давно уже наладили бы этот рейс, если они не смотрели бы на нас свысока как на второсортных. Все летают к ним через Турцию или европу, на перекладных
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24356
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 28.08.24 - 18:23
#2
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Теперь Абайка сможет ещё чаще мечтать об Америке. :lol:

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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
623
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 28.08.24 - 20:10
#3
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ну и зачем нам эта Америка?

[Исправлено: рихард, 28.08.2024 - 21:11]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15376
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 28.08.24 - 20:22
#4
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Цитата:
рихард: ну и зачем нам эта Америка
А я бы побробывал. Например Абайка и Марик любят Америку а почему и мне её не полюбить.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1532
Re: Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025...
Отправлено: 28.08.24 - 23:09
#5
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...давно пора надо было наладить прямые рейсы в штаты....я вот тут давиче парнишку встретил разговорились туда сюда,сам узбек из Самарканда говорит жалко русские,немцы,евреи уехали,у немцев свинину брали на шашлык,да и сами узбеки едут туда на заработки женщины уборщицами а мужики клубнику собирать...короче на сельхоз работы....может и мне туда податься как наладят авиасообщение...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1532
Re: Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025...
Отправлено: 28.08.24 - 23:11
#6
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Цитата:
рихард:
ну и зачем нам эта Америка?


.....Америка это сила,доЛЛары... 8-) 8-) 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1532
Re: Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025...
Отправлено: 28.08.24 - 23:14
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Давно уже наладили бы этот рейс, если они не смотрели бы на нас свысока как на второсортных.


......почему как? а так если может быть будем летать будут смотреть с низока...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3509
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 29.08.24 - 08:41
#8
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Цитата:

Ранее авиакомпания Boeing подтвердила намерение открыть прямой

Знаю такого производителя самолетов и космических аппаратов и прочей летающей техники, но не знал что есть такая авиакомпания. Можно узнать по каким рейсам и направлпениям она летает?
Ключевой момент - а по какому марштуру будет лететь самолет и какая авиационная комапния будет осуществлять рейсы? Если в облёт територоии России, то цена билета будет фантастической. Если рейсы будет осущестлять британская авиакомпания Эйр Астана, то она полетит только в облёт России. Но Скат летает через Россию. Самый короткий путь из Казахстана в США через Россию и Северный полюс.

[Исправлено: юля елиссева, 29.08.2024 - 09:46]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16662
Re: Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025...
Отправлено: 29.08.24 - 10:41
#9
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Цитата:
maxsaf:
Теперь Абайка сможет ещё чаще мечтать об Америке.

Теперь и летать будем а не мечтать
Как ты сидя на границе с США же явно часто туда катаешься и загниваешь)
Цитата:
рихард:
ну и зачем нам эта Америка?

А Россия нам зачем?Цитата:
юля елиссева:
Самый короткий путь из Казахстана в США через Россию и Северный полюс.

Через Китай на Японию с пересадкой оттуда до Аляски и по северу уже в США
Долго и дорого конечно будет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40746
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 29.08.24 - 23:39
#10
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Что то нарылось


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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7052
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 02.09.24 - 11:32
#11
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Подскажите,как правильней уехать из астаны в Магнитогорск, можно Ли из тобола уехать,как там обстановка ПО такси ,автобусы???
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