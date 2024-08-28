Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 28.08.24 - 17:23
Для запуска авиасообщения необходимо получить определённую категорию от американских экспертов по оценке безопасности полётов. Ранее авиакомпания Boeing подтвердила намерение открыть прямой рейс из Казахстана в США Читать новость
...давно пора надо было наладить прямые рейсы в штаты....я вот тут давиче парнишку встретил разговорились туда сюда,сам узбек из Самарканда говорит жалко русские,немцы,евреи уехали,у немцев свинину брали на шашлык,да и сами узбеки едут туда на заработки женщины уборщицами а мужики клубнику собирать...короче на сельхоз работы....может и мне туда податься как наладят авиасообщение...
Ранее авиакомпания Boeing подтвердила намерение открыть прямой
Знаю такого производителя самолетов и космических аппаратов и прочей летающей техники, но не знал что есть такая авиакомпания. Можно узнать по каким рейсам и направлпениям она летает? Ключевой момент - а по какому марштуру будет лететь самолет и какая авиационная комапния будет осуществлять рейсы? Если в облёт територоии России, то цена билета будет фантастической. Если рейсы будет осущестлять британская авиакомпания Эйр Астана, то она полетит только в облёт России. Но Скат летает через Россию. Самый короткий путь из Казахстана в США через Россию и Северный полюс.
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