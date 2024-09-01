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≡ Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах и «Казпочте»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49989
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах и «Казпочте»
Отправлено: 01.09.24 - 11:22
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Вывод о том, как «Казпочта» наводит порядки, можно сделать из простого наблюдения: достаточно посетить ее пункты выдачи и сравнить с пунктами Оzon или Wildberries. Плюс к этому с большой долей вероятности вырастут или добавятся какие-то таможенные пошлины, введут ограничения, усложнится логистика.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6442
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах и «Казпочте»
Отправлено: 01.09.24 - 11:22
#1
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Цитата://больше походит на «крышевание рынка», то есть маркетплейсам будет позволено и дальше работать, но с «отстегиванием» определенного процента «регулятору»//

Если это так как ПИШЕТ и УТВЕРЖДАЕТ автор, то это - наверное, это из разряда - пресловутых и напонятных для чего "утильсбора" и "первичного" сбора- вроде как придумано из благих целей для якобы "безопасности" передвижения граждан на новых или почти новых авто, но на самом деле элементарное "поле дураков" из Буратино или по Остапу: - 1001 честный и ЗАКОННЫЙ способ отъёма денег у наивных и лоховитых граждан.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5725
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах и «Казпочте»
Отправлено: 02.09.24 - 05:58
#2
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На самом деле так не бывает, чтобы и социалка была на уровне и налоги на минимуме! Деньги откуда то брать надо, вот поэтому и ищут любые источники! От штрафов и заимствования из фонда будущего благосостояния,до штрафов за все и про все! А брать непопулярные меры на себя никто не хочет, вот и всё.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5725
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах и «Казпочте»
Отправлено: 02.09.24 - 06:01
#3
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При таких "профессиональных" экономистах , чиновниках как наше правительство и депутаты , все будут делать вид, что всё хорошо и искать, как и где сделать новые скрытые налоги!
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