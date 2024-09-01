Re: Новый урок появится в казахстанских школах

Отправлено: - 20:08

. На них будут учить основам самозащиты во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения Казахстана разработали 130 уроков «Личной безопасности».

......можно с пояснениями основы самозащиты и личная безопасность как всё это будет выглядить...

......Диас СУЛЕЙМЕН можите обьяснить что это за уроки такие ?