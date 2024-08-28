Отправлено: - 13:53

юля елиссева:

этих федераций ММА как грибов в лесу после теплого дождя.

Цитата:Учитывая что российскому спорту объявили БОЙКОТ и ИГНОР многие официальные руководства международных федерации и агентств видов спорта, хотелось бы узнать состав участников данного соревнования, именуемого громко ЧЕМПИОНАТОМ мира ( автор скромно почему то умолчал об этом- очевидно - бывалый и матёрый журналист- знает- как, что и когда писать).Надо думать состав был примерно такой - кавказцы, эретрийцы, казахи ну и для имиджа - пара вышедших в тираж бывших титулованных бойцов.А, пацан - молодец - это нисколько не умаляет его заслуги в ЧЕТВЁРТЫЙ раз в столь юном возрасте стать ЧЕМПИОНОМ мира.