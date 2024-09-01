НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый урок появится в казахстанских школах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49989
Новый урок появится в казахстанских школах
Отправлено: 01.09.24 - 15:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И называться он будет «Уроки личной безопасности». На них будут учить основам самозащиты во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения Казахстана разработали 130 уроков «Личной безопасности».

Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
824
Re: Новый урок появится в казахстанских школах
Отправлено: 01.09.24 - 15:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новый урок появится в казахстанских школах

Что?! Распустили настолько что теперь отдельный урок личной безопасности понадобился? Логику им в учебных заведениях как отдельный предмет введите. Чтобы могли причинно-следственные связи устанавливать, в том числе и гипотетические, до того как примут решение. Короче чтобы не стали как предыдущие "приниматели решений", думающие (как тут один раз выразились) "сердцем" вместо непосредственно предназначенного для этого органа.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3457
Новый урок появится в казахстанских школах
Отправлено: 01.09.24 - 15:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дожили, введите ещё один урок тогда - как стать человеком!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1532
Re: Новый урок появится в казахстанских школах
Отправлено: 01.09.24 - 20:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. На них будут учить основам самозащиты во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения Казахстана разработали 130 уроков «Личной безопасности».
......можно с пояснениями основы самозащиты и личная безопасность как всё это будет выглядить...
......Диас СУЛЕЙМЕН можите обьяснить что это за уроки такие ?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2277
Re: Новый урок появится в казахстанских школах
Отправлено: 01.09.24 - 21:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.можите обьяснить что это за уроки такие ?

Пока мы знаем только то, что сообщило министерство. Узнаем подробности - сообщим
Профайл Посетить вебсайт
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1532
Re: Новый урок появится в казахстанских школах
Отправлено: 01.09.24 - 22:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Пока мы знаем только то, что сообщило министерство. Узнаем подробности - сообщим

.......Благадарствую...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6442
Re: Новый урок появится в казахстанских школах
Отправлено: 01.09.24 - 23:41
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Узнаем подробности - сообщим


Не узнавайте, я могу сказать и довольно точно: - такая же ХРЕНЬ как и "Самопознание" Сары Алпыспаевны.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
.Благадарствую..


...право не стоит, не благодарите...и если было бы за что.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS