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≡ Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49989
Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
Отправлено: 28.08.24 - 11:45
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Арсен Егиазарян, юный спортсмен из Костаная, вновь поразил всех своей силой, ловкостью и отвагой, представив Казахстан на мировой арене и в 4-й раз завоевав титул чемпиона мира по ММА. Турнир проводился в Москве 25 августа. Казахстан завоевал 3-е общекомандное место.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
70
Re: Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
Отправлено: 28.08.24 - 11:45
#1
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Поздравляю юных спортсменов!!!
Желаю новых побед.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4553
Re: Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
Отправлено: 28.08.24 - 22:09
#2
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Молодцы!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3509
Re: Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
Отправлено: 29.08.24 - 08:51
#3
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Громкий заголовок если не знать что этих федераций ММА как грибов в лесу после теплого дождя. И у каждой свой чемпонат и свои чемпионы. В итоге чемпионов и медалей имеем массу, а фактические достежения казахстанского спорта нулевые.
Претензий к пацанам не имею. Они молодцы!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6437
Re: Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
Отправлено: 01.09.24 - 13:53
#4
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Цитата:
юля елиссева:
этих федераций ММА как грибов в лесу после теплого дождя.


Учитывая что российскому спорту объявили БОЙКОТ и ИГНОР многие официальные руководства международных федерации и агентств видов спорта, хотелось бы узнать состав участников данного соревнования, именуемого громко ЧЕМПИОНАТОМ мира ( автор скромно почему то умолчал об этом- очевидно - бывалый и матёрый журналист- знает- как, что и когда писать).
Надо думать состав был примерно такой - кавказцы, эретрийцы, казахи ну и для имиджа - пара вышедших в тираж бывших титулованных бойцов.
А, пацан - молодец - это нисколько не умаляет его заслуги в ЧЕТВЁРТЫЙ раз в столь юном возрасте стать ЧЕМПИОНОМ мира.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3457
Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
Отправлено: 01.09.24 - 14:02
#5
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Цитата:
ACROS:
Учитывая что российскому спорту объявили БОЙКОТ и ИГНОР

Цитата:
NG.kz:
Турнир проводился в Москве 25 августа. Казахстан завоевал 3-е общекомандное место.

;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Re: Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
Отправлено: 01.09.24 - 21:55
#6
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Это там как индейцы что ли, танцы с бубнами танцевали в историческиз одеждах?
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