Отправлено: - 17:29

111:

Карачуна читай, я ведь не покупал, а дареному айфону в зубы не смотрят..

Цитата:У Карачуна всё ясно - для лохов само то! Так я его посыл понял.Те которые всё равно отличит среднестатистический смартфон от айфона не могут, а главное в чём отличия даже не знают - да само то!