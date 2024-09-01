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Костанай наш город!
Костанай наш город!
Куратор темы: 111
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:28
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3457
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:29
Цитата:
У Карачуна всё ясно - для лохов само то! Так я его посыл понял.
Те которые всё равно отличит среднестатистический смартфон от айфона не могут, а главное в чём отличия даже не знают - да само то!
111:
Карачуна читай, я ведь не покупал, а дареному айфону в зубы не смотрят..
Карачуна читай, я ведь не покупал, а дареному айфону в зубы не смотрят..
У Карачуна всё ясно - для лохов само то! Так я его посыл понял.
Те которые всё равно отличит среднестатистический смартфон от айфона не могут, а главное в чём отличия даже не знают - да само то!
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:33
Цитата:
У меня хочешь не хочешь, мой старенький Сяоми редми 9 про, который с зарядки не слазиит, любой отличит от айфона
Эл-починно:
Те которые всё равно отличит среднестатистический смартфон от айфона не могут,
Те которые всё равно отличит среднестатистический смартфон от айфона не могут,
У меня хочешь не хочешь, мой старенький Сяоми редми 9 про, который с зарядки не слазиит, любой отличит от айфона
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:35
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:36
У моей более серьезный аппарат конечно, чем 15й, 14 про макс
Еще два месяца или три осталось платить за него
Еще два месяца или три осталось платить за него
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:52
Цитата:
Неправильно понял.
То есть победители, тем, кому что то дарят, лохи?
Да, можно сказать подарили в качестве рекламы, завтра возьмут больше, но..
Я то и без подарков всяких постоянно в Солнечном отоваривался, как только сюда приехал.
Эл-починно:
Карачуна всё ясно - для лохов само то! Так я его посыл понял.
Карачуна всё ясно - для лохов само то! Так я его посыл понял.
Неправильно понял.
То есть победители, тем, кому что то дарят, лохи?
Да, можно сказать подарили в качестве рекламы, завтра возьмут больше, но..
Я то и без подарков всяких постоянно в Солнечном отоваривался, как только сюда приехал.
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 19:00
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 19:47
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10023
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 20:04
Цитата:
Мои поздравления!
Цитата:
А фотки с рекламой алкоголя с Астыкжана выкладывал сюда?
Если выкладывал и они не оценили,тогда конечно минус руководству,ну или плюс за честность.
111:
Ну вот собственно, амэриканский подарок
Ну вот собственно, амэриканский подарок
Мои поздравления!
Цитата:
111: В Астыкжане брал на миллионы ведь, тогда деньги были, и даже вшивый ДВД не выиграл.. А тут..
А фотки с рекламой алкоголя с Астыкжана выкладывал сюда?
Если выкладывал и они не оценили,тогда конечно минус руководству,ну или плюс за честность.
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:25
Цитата:
О, помню, туборг по 85 ящиками набирал, сумочки всякие, холодильные и тд, кепочки.
Выкладывал под другим ником , это лет сто назад было
Добринцофф:
оголя с Астыкжана выкладывал сюда?
оголя с Астыкжана выкладывал сюда?
О, помню, туборг по 85 ящиками набирал, сумочки всякие, холодильные и тд, кепочки.
Выкладывал под другим ником , это лет сто назад было
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 824
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:39
Цитата:
экий вы возрастной.
а ученые только в ближайшее десятилетие ожидают увеличение максимального возраста человека до...могу ошибаться, то ли 130-ти, то ли 150-ти лет. а вы уже
111:
это лет сто назад было
это лет сто назад было
экий вы возрастной.
а ученые только в ближайшее десятилетие ожидают увеличение максимального возраста человека до...могу ошибаться, то ли 130-ти, то ли 150-ти лет. а вы уже
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:45
Последний штрих
Итого за три дня уничтожено 59000, 30000 и сегодня 37000, 126 тысяч тенге, причем 60 заняли у старшого
Итого за три дня уничтожено 59000, 30000 и сегодня 37000, 126 тысяч тенге, причем 60 заняли у старшого
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:49
Цитата:
Это не в буквальном смысле, есть такое понятие для возможности сравнения и несущественности срока давности, малой значимости, как то так, да и сам знаешь
Карачун:
Это не в буквальном смысле, есть такое понятие для возможности сравнения и несущественности срока давности, малой значимости, как то так, да и сам знаешь
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 22:02
Вот собственно , где то там мы
Сегодня все кассиры, все люди меня в Солнечном узнавали и поздравляли, как будто квартиру выиграл
Сегодня все кассиры, все люди меня в Солнечном узнавали и поздравляли, как будто квартиру выиграл
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 22:24
Ниче себе, две симки говорит старший там, в 14про макс одна и одна непонятная
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