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≡ Костанай наш город!
 
 
Страница 59 из 59«1...575859
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:28
#871
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Ну и я тут тоже ответил

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3457
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:29
#872
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Цитата:
111:
Карачуна читай, я ведь не покупал, а дареному айфону в зубы не смотрят..

У Карачуна всё ясно - для лохов само то! Так я его посыл понял. :lol:
Те которые всё равно отличит среднестатистический смартфон от айфона не могут, а главное в чём отличия даже не знают - да само то! :lol: 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:33
#873
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Цитата:
Эл-починно:
Те которые всё равно отличит среднестатистический смартфон от айфона не могут,

У меня хочешь не хочешь, мой старенький Сяоми редми 9 про, который с зарядки не слазиит, любой отличит от айфона

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:35
#874
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У Амирки Редми 13, играет сидит рядом

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:36
#875
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У моей более серьезный аппарат конечно, чем 15й, 14 про макс
Еще два месяца или три осталось платить за него

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 17:52
#876
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Цитата:
Эл-починно:
Карачуна всё ясно - для лохов само то! Так я его посыл понял.

Неправильно понял.
То есть победители, тем, кому что то дарят, лохи?
Да, можно сказать подарили в качестве рекламы, завтра возьмут больше, но..
Я то и без подарков всяких постоянно в Солнечном отоваривался, как только сюда приехал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 19:00
#877
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Ну что ж, едем за подарком..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 19:47
#878
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Ну вот собственно, амэриканский подарок



[Исправлено: 111, 01.09.2024 - 20:49]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10023
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 20:04
#879
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Цитата:
111:
Ну вот собственно, амэриканский подарок

Мои поздравления!
Цитата:
111: В Астыкжане брал на миллионы ведь, тогда деньги были, и даже вшивый ДВД не выиграл.. А тут..

А фотки с рекламой алкоголя с Астыкжана выкладывал сюда?
Если выкладывал и они не оценили,тогда конечно минус руководству,ну или плюс за честность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:25
#880
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Цитата:
Добринцофф:
оголя с Астыкжана выкладывал сюда?

О, помню, туборг по 85 ящиками набирал, сумочки всякие, холодильные и тд, кепочки.
Выкладывал под другим ником , это лет сто назад было
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
824
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:39
#881
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Цитата:
111:
это лет сто назад было

экий вы возрастной.
а ученые только в ближайшее десятилетие ожидают увеличение максимального возраста человека до...могу ошибаться, то ли 130-ти, то ли 150-ти лет. а вы уже ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:45
#882
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Последний штрих



Итого за три дня уничтожено 59000, 30000 и сегодня 37000, 126 тысяч тенге, причем 60 заняли у старшого
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 21:49
#883
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Цитата:
Карачун:

Это не в буквальном смысле, есть такое понятие для возможности сравнения и несущественности срока давности, малой значимости, как то так, да и сам знаешь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 22:02
#884
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Вот собственно , где то там мы



Сегодня все кассиры, все люди меня в Солнечном узнавали и поздравляли, как будто квартиру выиграл
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40736
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 22:24
#885
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Ниче себе, две симки говорит старший там, в 14про макс одна и одна непонятная
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Страница 59 из 59«1...575859
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