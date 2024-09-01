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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 09:53
#11326
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Цитата:
Skeptic:
Смешно.

На это и рассчитывал :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 09:59
#11327
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Цитата:
Карачун:
Вы хоть про детей сопли не жуйте пожалуйста...


Ядрёна вошь, порожняк пожалуйста не говорите, никто не жуёт. Подрастающее поколение - это будущее, что посеешь, то и пожнешь.



[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 11:04]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:02
#11328
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Цитата:
maxsaf:
Людей сажают за сущие мелочи

Подробнее про мелочи можно? За какие сажают?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:10
#11329
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Цитата:
maxsaf:
были такие, кто понимал

Не, не, не я не про отдельных персонажей я о массовости говорю. С другой стороны коль скоро вы сравниваете текущую положение с периодом правления сталина...туда им и дорога. Раз дважды за каких-то сто лет в одно и то же дерьмо вляпались, видимо совсем недалекие.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:15
#11330
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Цитата:
Kairat stayer:
Подрастающее поколение - это будущее, что посеешь, то и пожнешь.

Да да да, поэтому и выращиваем из них неженок не способных принять ни одного решения. Из-за нескончаемой заботы о них.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:17
#11331
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Цитата:
Kairat stayer:
Ядрёна вошь, порожняк пожалуйста не говорите, никто не жуёт.


Ликбез (обучение грамоте) - сочетание ядрёна вошь выражает отрицательные эмоции, такие как порицание или недовольство.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:23
#11332
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Цитата:
Карачун:
Да да да, поэтому и выращиваем из них неженок не способных принять ни одного решения. Из-за нескончаемой заботы о них.


Вы пожалуйста не обобщайте, там речь идёт о зиговании детьми, с недопустимыми выкриками, шутили якобы. Но и у нас недавно случай был, когда дети, если не ошибаюсь шести, двенадцати и тринадцати лет непристойными вещами занимались, в отношении маленькой девочки. Кто виноват?

[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 11:24]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 11:11
#11333
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Цитата:
Kairat stayer:
Кто виноват?

Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих.
Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 11:30
#11334
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Цитата:
Карачун:
Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих. Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.


Отметил же выше, не обобщайте, выше в заметке по ссылке поста за № 11319, речь идёт о фактах дискриминации, расизма и унижений на национальной почве, где конкретно, люди высказывают свои истории.

Женщина отмечает, которая ныне живёт в США: У меня оба сына уже в школу ходят, и я знаю, что с детьми, позволившими себе расистские высказывания, вежливо и обстоятельно разговаривает специально приехавший полицейский в форме. И человек растет, осознавая, что, если его кто-то оскорбит по внешности, национальности, он может пойти в суд и наказать обидчика. И потенциальный обидчик знает, чем грозит ему такая фраза, – говорит Ханхалаева. – Поэтому здесь я за своих детей в этом вопросе спокойна.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 12:20
#11335
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Цитата:
Kairat stayer:
Женщина отмечает,

И вы приводите пример перекладывания ответственности "дать в рыло" ( это я так, утрированно), или послать далеко и начать обращаться с условным обидчиком как с конченым дегенератом на дяденьнку полицейского из специального отдела. Хорошо ли это? Не знаю. Если произойдет случай не зарегулированый законодательством что будут те два сына делать? Когда мама не передала базовые ценности и как их отстаивать в любой ситуации, а не только в конкретной.
Например. Условный потенциальный обидчик не высказывается раситски в лоб, то есть он расист но со здоровой головой. И он говорит подразумевая свои взгляды так, что напрямую вроде и не оскорбление но суть та же. Или всем своим поведением будет показывать отношение к тем двум мальчикам не разговаривая с ними вовсе. Какой дядя полицейский поможет в таких ситуациях?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 12:52
#11336
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Цитата:
Карачун:
И вы приводите пример перекладывания ответственности "дать в рыло" ( это я так, утрированно), или послать далеко и начать обращаться с условным обидчиком как с конченым дегенератом на дяденьнку полицейского из специального отдела. Хорошо ли это? Не знаю...


Вот вы вроде не тугодум и тормоз, в целом рассуждаете правильно. За двух мальчиков мать спокойна, там в США работают законы, ранее обсуждали. Первоначально в заметке речь идёт, о том как в Новосибирске, 17 летнюю девочку довели до суицида, говорили грязная узкоглазая свинья (цитирую без изменений, есть доказательная база, свидетели) в рюкзак наливали кефир и.т.д. Конечно были сигналы, к сожалению никаких мер не приняли. Если эта девочка приехала бы в Костанай и тренировалась в секции самбо, я уверен на 100 процентов, никто её не оскорблял бы, девчата и джигиты наоборот оберегали бы.


[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 14:20]

[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 14:22]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 14:12
#11337
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Даже как то интересно стало - тут только комментаторы остались? Или всё же есть ещё люди, которые статьи читают? :lol: 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 14:30
#11338
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Цитата:
Эл-починно:
Даже как то интересно стало - тут только комментаторы остались? Или всё же есть ещё люди, которые статьи читают?


Меня отдельные комментаторы удивляют, как в поговорке - чукча не читатель, чукча писатель, строчат, не вникая в суть :lol: :lol: :lol: .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 15:47
#11339
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:lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5722
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 19:19
#11340
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Цитата:
Skeptic:
За какие сажают?

Вот это точно смешно! У нас за ценники Максаф за океан убежал, в России за ценники девушку на 7 лет кажется посадили!За срок не ручаюсь, что посадили ,абсолютно точно ! Ну и остальные,кто в полицейского пластиковым стаканчиком кинул, правда давно это было, кто что то против войны вякнул,простите против СВО! Даже в патриотических каналах таких фактов полно, с возгласами одобрения ,конечно. А режиссёр и автор пьесы, за которую в 2020 году театральную премию дали, а в 2024 году посадили чего стоят?
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