Отправлено: - 15:21

Новый урок появится в казахстанских школах

Цитата:Что?! Распустили настолько что теперь отдельный урок личной безопасности понадобился? Логику им в учебных заведениях как отдельный предмет введите. Чтобы могли причинно-следственные связи устанавливать, в том числе и гипотетические, до того как примут решение. Короче чтобы не стали как предыдущие "приниматели решений", думающие (как тут один раз выразились) "сердцем" вместо непосредственно предназначенного для этого органа.