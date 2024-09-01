Не, не, не я не про отдельных персонажей я о массовости говорю. С другой стороны коль скоро вы сравниваете текущую положение с периодом правления сталина...туда им и дорога. Раз дважды за каких-то сто лет в одно и то же дерьмо вляпались, видимо совсем недалекие.
Карачун: Да да да, поэтому и выращиваем из них неженок не способных принять ни одного решения. Из-за нескончаемой заботы о них.
Вы пожалуйста не обобщайте, там речь идёт о зиговании детьми, с недопустимыми выкриками, шутили якобы. Но и у нас недавно случай был, когда дети, если не ошибаюсь шести, двенадцати и тринадцати лет непристойными вещами занимались, в отношении маленькой девочки. Кто виноват?
Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих. Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.
Карачун: Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих. Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.
Отметил же выше, не обобщайте, выше в заметке по ссылке поста за № 11319, речь идёт о фактах дискриминации, расизма и унижений на национальной почве, где конкретно, люди высказывают свои истории.
Женщина отмечает, которая ныне живёт в США: У меня оба сына уже в школу ходят, и я знаю, что с детьми, позволившими себе расистские высказывания, вежливо и обстоятельно разговаривает специально приехавший полицейский в форме. И человек растет, осознавая, что, если его кто-то оскорбит по внешности, национальности, он может пойти в суд и наказать обидчика. И потенциальный обидчик знает, чем грозит ему такая фраза, – говорит Ханхалаева. – Поэтому здесь я за своих детей в этом вопросе спокойна.
И вы приводите пример перекладывания ответственности "дать в рыло" ( это я так, утрированно), или послать далеко и начать обращаться с условным обидчиком как с конченым дегенератом на дяденьнку полицейского из специального отдела. Хорошо ли это? Не знаю. Если произойдет случай не зарегулированый законодательством что будут те два сына делать? Когда мама не передала базовые ценности и как их отстаивать в любой ситуации, а не только в конкретной. Например. Условный потенциальный обидчик не высказывается раситски в лоб, то есть он расист но со здоровой головой. И он говорит подразумевая свои взгляды так, что напрямую вроде и не оскорбление но суть та же. Или всем своим поведением будет показывать отношение к тем двум мальчикам не разговаривая с ними вовсе. Какой дядя полицейский поможет в таких ситуациях?
Карачун: И вы приводите пример перекладывания ответственности "дать в рыло" ( это я так, утрированно), или послать далеко и начать обращаться с условным обидчиком как с конченым дегенератом на дяденьнку полицейского из специального отдела. Хорошо ли это? Не знаю...
Вот вы вроде не тугодум и тормоз, в целом рассуждаете правильно. За двух мальчиков мать спокойна, там в США работают законы, ранее обсуждали. Первоначально в заметке речь идёт, о том как в Новосибирске, 17 летнюю девочку довели до суицида, говорили грязная узкоглазая свинья (цитирую без изменений, есть доказательная база, свидетели) в рюкзак наливали кефир и.т.д. Конечно были сигналы, к сожалению никаких мер не приняли. Если эта девочка приехала бы в Костанай и тренировалась в секции самбо, я уверен на 100 процентов, никто её не оскорблял бы, девчата и джигиты наоборот оберегали бы.
Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать