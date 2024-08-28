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Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49988
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 09:56
Только на ремонт внутрипоселковых дорог из областного бюджета выделено 20 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на плановой сессии восьмого созыва Костанайского областного маслихата.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3439
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 09:56
Хорошими цифрами застили всем глаза а действительность все переворачивает. Дорогу Тавриченка-Денисовка уже год как бросили делать. Остался один лунный пейзаж и обломки бамперов на дороге.
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 10:20
Как по мне, то я вижу так. Одна из причин плохих дорог это отсутствие водоотоков.. Уверен Аким с Астаны в Щучинск гонял по автобану. Идёт дождь. На дороге океан воды. Стоят машины с гидроударом.. Разве это нормально.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 652
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 12:29
До Сарыколя сделайте дорогу - позорники.
Трасса на столицу. Как после бомбежки. Позор вам господин Кумар.
Трасса на столицу. Как после бомбежки. Позор вам господин Кумар.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10978
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 14:39
---Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для некоторых - это 1934 -1941 года ) функционируют до сих пор ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40717
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 15:46
Цитата:
Потому что Гитлер гений, не смотря ни на что, он сделал Германию своими руками, такой, какая она сегодня.
Гога:
Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для
Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для
Потому что Гитлер гений, не смотря ни на что, он сделал Германию своими руками, такой, какая она сегодня.
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 16:19
Что бросается в глаза. Повсюду звуковые барьеры с разными вьюнами. У нас бы наверно уже с бюджета выделили на борьбу с зеленью лярды денег)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 956
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 16:45
В масштабах города:
Сильная колейность;
Во время/после дождей - широченные лужи (пешеходам физически нереально перейти дорогу, не промочив ноги);
Светофоры: (в большинстве своём) либо не работают (либо подсветки практически не видно), либо с неработающими таймерами, либо их просто коротит (то 2, а то и, 3 цвета горит);
На примере Абая (в центре и Наримановке)- очень узкие полосы - боковой интервал между машинами на соседних полосах очень маленький;
Половина города перекрыта на бесконечные ремонты (зачастую там, где он не особо и нужен)
Конфликтуют знаки и разметка;
Знаки "движение по полосам" появляются (в основном) в последний момент, когда уже разметка запрещает перестраиваться (очень не хватает знаков, расположенных над дорогой)
И ведь такие работы принимают. Значит, это - нормально.
Сильная колейность;
Во время/после дождей - широченные лужи (пешеходам физически нереально перейти дорогу, не промочив ноги);
Светофоры: (в большинстве своём) либо не работают (либо подсветки практически не видно), либо с неработающими таймерами, либо их просто коротит (то 2, а то и, 3 цвета горит);
На примере Абая (в центре и Наримановке)- очень узкие полосы - боковой интервал между машинами на соседних полосах очень маленький;
Половина города перекрыта на бесконечные ремонты (зачастую там, где он не особо и нужен)
Конфликтуют знаки и разметка;
Знаки "движение по полосам" появляются (в основном) в последний момент, когда уже разметка запрещает перестраиваться (очень не хватает знаков, расположенных над дорогой)
И ведь такие работы принимают. Значит, это - нормально.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1530
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 01.09.24 - 14:14
Цитата:
.....потому что Гога эти автобаы ремонтируют....да и стали они сегодня не лучшего качества вот в Голландии,Польше лучшего качества....нету уже немецкого качества дорог,машин,электроприборов да прочего...
Гога:
---Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для некоторых - это 1934 -1941 года ) функционируют до сих пор ?
---Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для некоторых - это 1934 -1941 года ) функционируют до сих пор ?
.....потому что Гога эти автобаы ремонтируют....да и стали они сегодня не лучшего качества вот в Голландии,Польше лучшего качества....нету уже немецкого качества дорог,машин,электроприборов да прочего...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1530
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 01.09.24 - 14:15
Цитата:
......ты там был "гений"
111:
Потому что Гитлер гений, не смотря ни на что, он сделал Германию своими руками, такой, какая она сегодня.
Потому что Гитлер гений, не смотря ни на что, он сделал Германию своими руками, такой, какая она сегодня.
......ты там был "гений"
-
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