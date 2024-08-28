Отправлено: - 14:14

Гога:

---Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для некоторых - это 1934 -1941 года ) функционируют до сих пор ?

Цитата:.....потому что Гога эти автобаы ремонтируют....да и стали они сегодня не лучшего качества вот в Голландии,Польше лучшего качества....нету уже немецкого качества дорог,машин,электроприборов да прочего...