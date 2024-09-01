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Карачун:

Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих. Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.

Цитата:Отметил же выше, не обобщайте, выше в заметке по ссылке поста за № 11319, речь идёт о фактах дискриминации, расизма и унижений на национальной почве, где конкретно, люди высказывают свои истории.Женщина отмечает, которая ныне живёт в США: У меня оба сына уже в школу ходят, и я знаю, что с детьми, позволившими себе расистские высказывания, вежливо и обстоятельно разговаривает специально приехавший полицейский в форме. И человек растет, осознавая, что, если его кто-то оскорбит по внешности, национальности, он может пойти в суд и наказать обидчика. И потенциальный обидчик знает, чем грозит ему такая фраза, – говорит Ханхалаева. – Поэтому здесь я за своих детей в этом вопросе спокойна.