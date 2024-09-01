Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах и «Казпочте»

Отправлено: - 11:22

Цитата://больше походит на «крышевание рынка», то есть маркетплейсам будет позволено и дальше работать, но с «отстегиванием» определенного процента «регулятору»//



Если это так как ПИШЕТ и УТВЕРЖДАЕТ автор, то это - наверное, это из разряда - пресловутых и напонятных для чего "утильсбора" и "первичного" сбора- вроде как придумано из благих целей для якобы "безопасности" передвижения граждан на новых или почти новых авто, но на самом деле элементарное "поле дураков" из Буратино или по Остапу: - 1001 честный и ЗАКОННЫЙ способ отъёма денег у наивных и лоховитых граждан.