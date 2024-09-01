Отправлено: - 10:23

Карачун:

Да да да, поэтому и выращиваем из них неженок не способных принять ни одного решения. Из-за нескончаемой заботы о них.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 11:24]

Цитата:Вы пожалуйста не обобщайте, там речь идёт о зиговании детьми, с недопустимыми выкриками, шутили якобы. Но и у нас недавно случай был, когда дети, если не ошибаюсь шести, двенадцати и тринадцати лет непристойными вещами занимались, в отношении маленькой девочки. Кто виноват?