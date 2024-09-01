Не, не, не я не про отдельных персонажей я о массовости говорю. С другой стороны коль скоро вы сравниваете текущую положение с периодом правления сталина...туда им и дорога. Раз дважды за каких-то сто лет в одно и то же дерьмо вляпались, видимо совсем недалекие.
Карачун: Да да да, поэтому и выращиваем из них неженок не способных принять ни одного решения. Из-за нескончаемой заботы о них.
Вы пожалуйста не обобщайте, там речь идёт о зиговании детьми, с недопустимыми выкриками, шутили якобы. Но и у нас недавно случай был, когда дети, если не ошибаюсь шести, двенадцати и тринадцати лет непристойными вещами занимались, в отношении маленькой девочки. Кто виноват?
Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих. Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.
Карачун: Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих. Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.
Отметил же выше, не обобщайте, выше в заметке по ссылке поста за № 11319, речь идёт о фактах дискриминации, расизма и унижений на национальной почве, где конкретно, люди высказывают свои истории.
Женщина отмечает, которая ныне живёт в США: У меня оба сына уже в школу ходят, и я знаю, что с детьми, позволившими себе расистские высказывания, вежливо и обстоятельно разговаривает специально приехавший полицейский в форме. И человек растет, осознавая, что, если его кто-то оскорбит по внешности, национальности, он может пойти в суд и наказать обидчика. И потенциальный обидчик знает, чем грозит ему такая фраза, – говорит Ханхалаева. – Поэтому здесь я за своих детей в этом вопросе спокойна.
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