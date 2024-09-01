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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 09:53
#11326
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Цитата:
Skeptic:
Смешно.

На это и рассчитывал :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 09:59
#11327
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Цитата:
Карачун:
Вы хоть про детей сопли не жуйте пожалуйста...


Ядрёна вошь, порожняк пожалуйста не говорите, никто не жуёт. Подрастающее поколение - это будущее, что посеешь, то и пожнешь.



[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 11:04]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:02
#11328
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Цитата:
maxsaf:
Людей сажают за сущие мелочи

Подробнее про мелочи можно? За какие сажают?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:10
#11329
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Цитата:
maxsaf:
были такие, кто понимал

Не, не, не я не про отдельных персонажей я о массовости говорю. С другой стороны коль скоро вы сравниваете текущую положение с периодом правления сталина...туда им и дорога. Раз дважды за каких-то сто лет в одно и то же дерьмо вляпались, видимо совсем недалекие.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:15
#11330
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Цитата:
Kairat stayer:
Подрастающее поколение - это будущее, что посеешь, то и пожнешь.

Да да да, поэтому и выращиваем из них неженок не способных принять ни одного решения. Из-за нескончаемой заботы о них.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:17
#11331
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Цитата:
Kairat stayer:
Ядрёна вошь, порожняк пожалуйста не говорите, никто не жуёт.


Ликбез (обучение грамоте) - сочетание ядрёна вошь выражает отрицательные эмоции, такие как порицание или недовольство.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 10:23
#11332
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Цитата:
Карачун:
Да да да, поэтому и выращиваем из них неженок не способных принять ни одного решения. Из-за нескончаемой заботы о них.


Вы пожалуйста не обобщайте, там речь идёт о зиговании детьми, с недопустимыми выкриками, шутили якобы. Но и у нас недавно случай был, когда дети, если не ошибаюсь шести, двенадцати и тринадцати лет непристойными вещами занимались, в отношении маленькой девочки. Кто виноват?

[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 11:24]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 11:11
#11333
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Цитата:
Kairat stayer:
Кто виноват?

Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих.
Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.09.24 - 11:30
#11334
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Цитата:
Карачун:
Родители, не объяснившие что в мире до черта до.....в, и не научившие отличать вменяемых от прочих. Тенденция обихаживать детей вместо нормального воспитания. Воспитывать нужно, если вы понимаете о чем я, а не задницу подтирать до совершеннолетия.


Отметил же выше, не обобщайте, выше в заметке по ссылке поста за № 11319, речь идёт о фактах дискриминации, расизма и унижений на национальной почве, где конкретно, люди высказывают свои истории.

Женщина отмечает, которая ныне живёт в США: У меня оба сына уже в школу ходят, и я знаю, что с детьми, позволившими себе расистские высказывания, вежливо и обстоятельно разговаривает специально приехавший полицейский в форме. И человек растет, осознавая, что, если его кто-то оскорбит по внешности, национальности, он может пойти в суд и наказать обидчика. И потенциальный обидчик знает, чем грозит ему такая фраза, – говорит Ханхалаева. – Поэтому здесь я за своих детей в этом вопросе спокойна.
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