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≡ Nadprzepaścią (Над пропастью) - Что рисовала в 1941 году неизвестная польская девушка, сосланная в Кустанайскую область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49988
Nadprzepaścią (Над пропастью) - Что рисовала в 1941 году неизвестная польская девушка, сосланная в Кустанайскую область
Отправлено: 01.09.24 - 10:14
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Депортированных поляков разместили в поселке с преобладанием немецкого населения, о чем свидетельствует документ «Ведомость распределения дохода урожая 1941 года по колхозу им. Шмидта пос. Давыдовка Тельмановский с/совет Пешковского р-на Кустанайской обл.». Весьма образованная, интеллигентная польская девушка оказалась в сельской глубинке.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1574
Re: Nadprzepaścią (Над пропастью) - Что...
Отправлено: 01.09.24 - 10:14
#1
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Много загадок нам оставили большевики...
В детстве, помню, соседи по площадке были... Четыре квартиры на этаже.
Две семьи были с фамилиями, явно не "советскими".
Про одну краем уха из разговоров взрослых услышал, что отец семейства вырос во Франции... Вопрос, как он оказался в глубинке Кустанайской области, так и висит в воздухе для меня.
Другая фамилия польская, это я уже тогда понимал, начитанный был.
И только сейчас стало понятно, как они оказались в наших краях...
...
Что ещё в архивах НКВД-КГБ-КНБ спрятано?..
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