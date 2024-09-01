Re: Nadprzepaścią (Над пропастью) - Что...

Отправлено: - 10:14

Много загадок нам оставили большевики...

В детстве, помню, соседи по площадке были... Четыре квартиры на этаже.

Две семьи были с фамилиями, явно не "советскими".

Про одну краем уха из разговоров взрослых услышал, что отец семейства вырос во Франции... Вопрос, как он оказался в глубинке Кустанайской области, так и висит в воздухе для меня.

Другая фамилия польская, это я уже тогда понимал, начитанный был.

И только сейчас стало понятно, как они оказались в наших краях...

...

Что ещё в архивах НКВД-КГБ-КНБ спрятано?..