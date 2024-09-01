Отправлено: - 09:14

Skeptic:

Немного про нацизм в России...

[Исправлено: Kairat stayer, 01.09.2024 - 10:15]

Цитата:Виталий постоянно отмечает, что Россия многонациональная страна. В Сибири и Дальнем Востоке проживают малые народы, со своими традициями, культурой, обычаями, религиями, менталитетом. Как, на днях Саба отмечал, что когда едет в Россию, одевает хорошую одежду, золотой галстук, но все равно к нам относятся как чучмекам.Ниже в заметке Сибирь Реалии, отмечают о факте доведения до самоубийства алтайки, 17 летней коренной жительницы РФ, на контроль Следственный комитет взял, надеюсь виновные лица предстанут перед правосудием. Ну и другие факты притеснения приводятся, команда Якутии прибыла в Сочи, в какой-то центр, там их сверстники встретили зигуя, что говорили не буду цитировать. Это наверняка оставит психологические травмы у детей, при этом, никаких мер не приняли, только один из детей якобы извинился. Про Казахстан в заметке хорошо отзываются, про США также, что с расизмом, деления людей на национальности расовой принадлежности, по цвету кожи недопустимо.На мой взгляд, прежде чем кого-то учить как жить и якобы денацифицировать, нужно у себя в многонациональном доме навести порядок. Чтобы дети росли в безопасности, и их никто не притеснял на расовой и национальной почве, радовались жизни, как я говорю каждому мгновению и минутам жизни. Ура - патриоты ранее хвалили, ныне покойного Е.Пригожина, затем когда он пошел с походом в Первопрестольную (Москва) и сказал, что в Украине не встретил ни одного фашиста и нациста, украинцы хорошие воины, сразу-же от него открестились, плохим стал.Искренне желаю, что братские народы в перспективе будут жить в мире и согласии, время всё наверное излечит, в том числе сказочников, ура - патриотов и.т.д.Друзья, где бы вы не находились, всем желаю мира, добра и светлого и счастливого будущего!Подробнее здесь: