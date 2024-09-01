Skeptic: в случае фантастического варианта с победой запада...
Цитата:
maxsaf: Как вы себе такой вариант представляете? Путин возвращает Крым и Донбасс, впридачу дарит Курьск, а всем скажет, что ЯО отсырело и больше не стреляет?
На мой взгляд война, до иннагурации (20 января 2025 года) новоизбранного (5 ноября 2024 года) президента США не закончится. Почти полгода тому назад отмечал, ниже процитирую, что россиянам следует опасаться баллистических ракет, которые разрабатывают украинцы.
На днях Украина заявила, что провели испытания вышеуказанной баллистики, характеристики пока не раскрывают, дальность поражения от 600-750 километров. Вопрос смогут ли великие россияне их перехватит, потому что на их применение со стороны США и Запада ограничении не будет.
Россияне используют Искандер М, дальность поражения 400-500 километров, подлетное время до целей 4-5 минут, если подвести ближе соответственно 2-3 минуты. Будем наблюдать 😂😂😂.
нет, мне не подойдут аналогии. я в предложенных странах не живу и не жил, поэтому мне не известно как там было, и как все стало ужасно или, как говорит ваш коллега, печально. мне пожалуйста конкретно, по пунктам, из чего будет состоять печальность судьбы.
вы там фантастику какую-то выдумали. более реалистичный но крайне маловероятный вариант - граждане россии наконец-то понимают что их страна занята какой-то х...., и что самое главное им этот до...зм наконец-то надоедает, и они сами, вместе и дружно объясняют руководству страны что собственно такое руководство не нужно совсем и пусть идут такие руководители далеко. повторю - вариант крайне маловероятный но не невозможный в отличие от вашего.
Kairat stayer: Почти полгода тому назад отмечал, ниже процитирую, что россиянам следует опасаться баллистических ракет, которые разрабатывают украинцы.
Процитирую (21.03.2024 года) пожалуйста:
Kairat stayer: Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.
Эл-починно: Много чего задокументировано ( некая с косой, может булочкой на голове - Тимошенко вообщем, была уличена в разговоре, что если бы у них была атомная бомба, то они бы её на Донбасс и сбросили бы). Во как. Но нацпатриоты радуются всему, что против России с успехом проходит. Не понимая того, что без России - в рабах окажутся.
Хех, в рабах окажутся, как бы наоборот не получилось, цивилизованные страны, грозились отправить великих россиян в средние века. Ограничены в технологиях, навешаны санкциями и.т.д. При любом исходе, санкций снимать не будут, россияне будут зависимы от более-менее лояльных соседей, в первую очередь от Китая и.т.д.
Согласно данным бюро национальной статистики, по состоянию на 1 августа 2024 года в Казахстане зарегистрировано 23 670 юридических лиц и филиалов с собственниками из Российской Федерации. Сейчас покрупнее перевозят к нам, скорее всего чтобы увести из под санкций Запада и США.
Про Я.Кедми, наши отдельные ура - патриоты ранее хорошо отзывались, мол он так сказал, молодец, всё правильно говорит и.т.д.
Так, Я.Кедми говорит, Казахстан и другие страны Центральной Азии, сами лучше знают как им жить, в прерогативе национальные интересы, не нужно их учить, Россия что может предложить? Ниже в видео, какой-то ура - патриот, как наши форумные сказочники пургу метёт. Про мигрантов речь ведут, ниже отдельно отмечу, свои соображения .
Виталий постоянно отмечает, что Россия многонациональная страна. В Сибири и Дальнем Востоке проживают малые народы, со своими традициями, культурой, обычаями, религиями, менталитетом. Как, на днях Саба отмечал, что когда едет в Россию, одевает хорошую одежду, золотой галстук, но все равно к нам относятся как чучмекам.
Ниже в заметке Сибирь Реалии, отмечают о факте доведения до самоубийства алтайки, 17 летней коренной жительницы РФ, на контроль Следственный комитет взял, надеюсь виновные лица предстанут перед правосудием. Ну и другие факты притеснения приводятся, команда Якутии прибыла в Сочи, в какой-то центр, там их сверстники встретили зигуя, что говорили не буду цитировать. Это наверняка оставит психологические травмы у детей, при этом, никаких мер не приняли, только один из детей якобы извинился. Про Казахстан в заметке хорошо отзываются, про США также, что с расизмом, деления людей на национальности расовой принадлежности, по цвету кожи недопустимо.
На мой взгляд, прежде чем кого-то учить как жить и якобы денацифицировать, нужно у себя в многонациональном доме навести порядок. Чтобы дети росли в безопасности, и их никто не притеснял на расовой и национальной почве, радовались жизни, как я говорю каждому мгновению и минутам жизни. Ура - патриоты ранее хвалили, ныне покойного Е.Пригожина, затем когда он пошел с походом в Первопрестольную (Москва) и сказал, что в Украине не встретил ни одного фашиста и нациста, украинцы хорошие воины, сразу-же от него открестились, плохим стал.
Искренне желаю, что братские народы в перспективе будут жить в мире и согласии, время всё наверное излечит, в том числе сказочников, ура - патриотов и.т.д.
Друзья, где бы вы не находились, всем желаю мира, добра и светлого и счастливого будущего!
Kairat stayer: Про мигрантов речь ведут, ниже отдельно отмечу, свои соображения
Опять же на мой взгляд, в великой России отмечается мигрантофобия. Виталий отмечал, если на меня на работе косо посмотрят, сразу поеду в центр по переселению в Челябинск и покину Казахстан. В РФ разве на мигрантов, не косо смотрят, мол наши рабочие места занимают, совершают преступления и.т.д. Если не ошибаюсь мигрантов якобы официально около 17 миллионов, после событии в Крокусе наверняка меньше стало. По совершенным преступлениям, говорят два процента из общего числа совершено мигрантами. Пропорция 17 миллионов мигрантов совершили 2 процента различных преступлений, остальные 98 процентов получается совершили граждане РФ, в количестве примерно 146 миллионов. Тогда наверное общее количество преступлений, в динамике должно быть снижено на 80%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тут посчитать не нужно быть Пифагором или Архимедом древнегреческим.
Нет. Югославию разбомбили и разрушили практически внешние силы, поддержавшие внутренних сепаратистов в республиках. СССР развалили большевики во власти, которым надоело прятать наворованное. Не зря от этого были в шоке все. И враги внешние, и народ в стране... И только потом у местных царьков появился аппетит к власти в своих уделах...
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать