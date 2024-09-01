Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...

Отправлено: - 07:08

Коррупция и при том БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ как в нашем ГОСУДАРСТВЕ, погубило и губит многие проекты, такие как ЭКСПО, ЛРТ и многие другие и это только навскидку - так что судьба будущего АЭС ждёт судьбу этих проектов: - 1) ДОЛГОСТРОЙ лет на 25-30 как минимум: 2) РАЗБАЗАРИВАНИЕ , да и элементарное РАЗВОРОВЫВАНИЕ денег отпущенных на стройку; 3) занятие денег у соседей под грабительские проценты( в первую очередь у дракона) на продолжение этой стройки 4) бесконечные коррупционные скандалы и "посадки" должностных лиц связанных с этой стройкой 5) и в конечном случае в случае завершении этой стройки КОНСКИЕ тарифы на единицу электрознергии.



Так что как этот Саткалиев ( очевидно ангажированной этой АЭС) говорит мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин.

Я не специалист в области электроэнергии и могу ошибаться по части киловатов и опор, но большой знаток внутричиновничьих движении в нашей стране, особенно касающих казахских человеческо-чиновничьих--денежных отношении.