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≡ Батыры из Костанайской области отправились на 5-е Всемирные игры кочевников в Астане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49985
Батыры из Костанайской области отправились на 5-е Всемирные игры кочевников в Астане
Отправлено: 01.09.24 - 06:06
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5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября в Астане. К месту открытия Игр с торсыком, наполненным святой водой в руках, батыры и елши Костанайской области отправились ярким шествием «Бірлік керуені».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7051
Re: Батыры из Костанайской области отправились на 5-е Всемирные...
Отправлено: 01.09.24 - 06:06
#1
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Тут школьников заставляют на масочный режим перейти,а там Разгуляй настоящии, где правда,кто врёт?
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