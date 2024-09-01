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≡ Министр туризма и спорта освобожден от должности в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49985
Министр туризма и спорта освобожден от должности в Казахстане
Отправлено: 01.09.24 - 05:41
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- Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды. На эту должность Ермек Маржикпаев был назначен 2 сентября 2023 года.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7051
Re: Министр туризма и спорта освобожден от должности в...
Отправлено: 01.09.24 - 05:41
#1
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выросли в два раза, но адекватной отдачи нет
В страна культ денег,богатые плюют на законы и властвуют над всеми. Вчера на ЖД переезде со стороны аэропорта на кустанай2,пока все ждали пока проидет поезд буквально по встречке проскочили несколько джипов. Видимо знают что нет камер,а если знают,то смогут разрулить читуацию
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