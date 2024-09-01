Re: Министр туризма и спорта освобожден от должности в...

Отправлено: - 05:41

выросли в два раза, но адекватной отдачи нет

В страна культ денег,богатые плюют на законы и властвуют над всеми. Вчера на ЖД переезде со стороны аэропорта на кустанай2,пока все ждали пока проидет поезд буквально по встречке проскочили несколько джипов. Видимо знают что нет камер,а если знают,то смогут разрулить читуацию