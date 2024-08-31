Костанай наш город!

Отправлено: - 20:48

Завтра пол восьмого вечера мне выдадут приз и будут показывать на весь СНГ..

Ну если это не обман конечно, а то откуда они знают, на какую сумму я набрал, с сайта может?

Но прямой эфир я кусочек все же успел увидеть и там говорили про Мереке..